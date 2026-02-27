କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ରିଂ-ରୋଡ ପାଇଁ NHAI ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ; ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 8300 କୋଟିରେ ତିଆରି ହେବ 111 କିମି ରାସ୍ତା
NHAI ରିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି । 111 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ରୋଡ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱର-ବିଲିପଡ଼ା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର-କଟକ ଟାଙ୍ଗୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
Published : February 27, 2026 at 7:36 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Capital Region Ring Road ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଂ ରୋଡ୍ କାମ । ନୂଆ ରିଂ ରୋଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ବରରୁ ବାହାରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ । ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ 111 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରଣନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଢେ଼ଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3ଟି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତିନୋଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଡର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI (National Highways Authority of India) ସିଜିଏମ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ପ୍ୟାକେଜ 1: ରାମେଶ୍ୱରରୁ ବିଲିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ M/S ପଟେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି 1238.79 କୋଟି ।
- ପ୍ୟାକେଜ 2: VRC କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡକୁ ମିଳିଛି । ବିଲିପଦାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1192.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
- ପ୍ୟାକେଜ 3: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । HG ଇନଫ୍ରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ 1582.11 କୋଟିରେ ରାସ୍ତା କରିବ ।
NHAI ସିଜିଏମ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଂ ରୋଡ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବେ । ଏଥିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅର୍ଥ ସାମିଲ ଅଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପଡି ରହିବା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବା ବିଡ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ୟାକେଜରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବିଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବିଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।"
660 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା:
ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ LOA ଜାରି କରାଯିବ । ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ସାଇନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ 660 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । 220 ଏକର ଜମି ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ବାକି 440 ଏକର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଲଗାତାର ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଚାଲିଛି । ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି NHAI ସିଜିଏମ କହିଛନ୍ତି ।
ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇବ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜପଥରୁ ଗହଳି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ NHAI ଆଶା ରଖିଛି । 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟକ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ରାସ୍ତାରୁ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
- ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ 7 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
- ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କରିବ ।
- ଏଥିରେ 125 ଅଣ୍ଡାରପାସ, 300 କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
- 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଢାବା, ଗାଡି ମରାମତି ଦୋକାନ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ପଥଚାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଯଥା ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ । ଲୋକମାନେ କମ ସମୟରେ ଓ ବିନା ଉଡ଼ରେ କେମିତି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି ।
