ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି-୨୦୨୬କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ

ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି-୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଓ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Odisha Cabinet
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 8:47 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଲେ ସମବାୟ ନୀତି । ସମବାୟ ନୀତି - ୨୦୨୬କୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ । ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବିତ ହେବ । ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ।

ସମବାୟରୁ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସାକାର କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ । ଏକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି- ୨୦୨୫ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ଏହି ନୀତି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ବିବିଧୀକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶୀର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ସମବାୟବିତ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହା ପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ବରୂପ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି-୨୦୨୬ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।



ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି - ୨୦୨୬ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବା PACS, ବୃହଦାକାର ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ବା LAMPCS, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ବିପଣନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମିତି, ଦୁଗ୍ଧ, ଆଦିବାସୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିବ ।



ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-
ସମବାୟର ସ୍ଵତଃ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଇନଗତ, ନିୟାମକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ସମବାୟ ଢାଞ୍ଚାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ପେଶାଦାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଣତ କରି ସ୍ବଚ୍ଛତା, ପାରଦର୍ଶିତା, ଦାୟିତ୍ବବୋଧତା ଓ ସୁଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । କୃଷି, ଋଣ, ମାର୍କେଟିଂ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ PACSକୁ ବହୁସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା । ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଓ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଗୋଦାମ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମବାୟ ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା । ସମବାୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, MIS ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉପଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦକ୍ଷ, ତ୍ବରିତ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛ କରିବା ।



ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୀତିର ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ-
ଏହି ନୀତି ୭ ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମୀ ସୁଦୃଢୀକରଣ, ସମବାୟ ସକ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରୋସାହନ, ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମାବେଶିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମଦାୟ ପହଞ୍ଚକୁ ସୁଦୃଢ଼, ନୂତନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦେଶ, ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମବାୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।



ସମବାୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ଅପେକ୍ଷିକ ଫଳାଫଳ-
ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମବାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ । ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ହେବ । ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉନ୍ନତ ଋଣ, ଫସଲ ବୀମା କଭରେଜ, ବିପଣନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ।



ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି-୨୦୨୬ ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଓ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ଭାବରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏହି ନୀତି ୨୦୩୬ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୀତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ର ଲକ୍ଷ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷାକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ସମବାୟ ନୀତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମନ୍ବିତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମୋହର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : January 31, 2026 at 8:52 PM IST

TAGGED:

ODISHA CABINET MEETING
ODISHA COOPERATION POLICY 2026
STATE COOPERATION POLICY 2026
ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ୨୦୨୬
COOPERATION POLICY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.