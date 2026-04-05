ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ! ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ପୁଣି ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ l ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁଁହି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 5, 2026 at 9:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନକୁ ଦିନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ । 25 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଶେଷ ପାଳିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନ । ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଥା ଉଭୟ ସହରର ପରିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖାସକରି ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ ରୂପାୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ରାଜନୀତି । ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କହିଲେ, ମେଟ୍ରୋ ଏବେ ହେବନି ପରେ ହେବ ।
ପାଖାପାଖି ୨୭୫ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ କରିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ଓଡିଶାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର । ବିଶେଷକରି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ, 3ଟି ସହରକୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନରେ ସଂଯୋଗ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରର କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର । ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ପରେ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା । ଆରମ୍ଭରୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ବିରୋଧୀ।ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କାଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବାଃବାଃ ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ।
ମେଟ୍ରୋ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ -
ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଳ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମେଟ୍ରୋକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁଃଖଦ । ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ଦେଖିବପାରିବ ନାହିଁ । ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ୨୭୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଉଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ବର୍ବାଦ କଲେ । ମେଟ୍ରୋ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାର ଯିବ ଆସିବ । ଆମର ଗମନାଗମନ ନଥିବା ପରିତାପର ବିଷୟ । ମେଟ୍ରୋ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ । ମେଟ୍ରୋ ନ ଚଲେଇବା ସରକାରଙ୍କ ହୀନମାନ୍ୟତା । ବିଜେଡି କାଳେ ମାଇଲେଜ ନେଇ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରୋକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି-
ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ସରକାରଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ବଡ ବାଧା । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ବିନା ମେଟ୍ରୋରେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । "ସରକାର ସହରକୁ ସହର କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ଯୋଗାଇବେ । ଅଫିସ ସମୟରେ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗମନାଗମନ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଉଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ? ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ଆଜି ନ ହେଲେ ବି କାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଦିଲେ ଦୋଷ-
ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ । ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ନ ନେଇ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ଲାନରେ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ । ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିବୁଲ ନଥିଲା । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଜିଟ ମୋବିଲିଟିର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ମେଟ୍ରୋ ଆଜି ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲସ୍ ମେକିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇ ପରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି।"
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ପୁରଣକୁ ନଜର କଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛି । ମେଟ୍ରୋ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସହରୀ ପରିବହନ ଯୋଜନାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ।
ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଉପରେ ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି । ଜାତୀୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନୀତି ସହ ସମନ୍ୱୟ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଅନ୍ ହୋଲ୍ଡ(On hold)” ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ସରକାର ଏକ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାମାଣିକ ଦିଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଓ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବନା ଆଦିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।ଏଥିସହିତ ସରକାର “Sustainable Urban Mobility Transition Plan for Odisha” ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ସହରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର–କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ୬,୨୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା । ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୪ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା।ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
