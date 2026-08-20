ମାସକୁ ୨ ଥର ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ: ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୋଟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମାସକୁ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ ବସିବାକୁ ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 20, 2026 at 1:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ପ୍ରତିମାସରେ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଠକର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଖାରବେଳ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ସମସ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକର ‘ଆକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ’ରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଅଗଷ୍ଟ ୪ର ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ୍ (MMJJM) ୨.୦, ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ଆଇନ, ୧୯୮୨ର ସଂଶୋଧନ, PMAY (U)-ବନ୍ଧୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ୨ଟି ବ୍ୟାରେଜ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଜିଏସ୍ଟି (OGST) ଆଇନ, ୨୦୧୭ର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ ଓ ମେସିନାରିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦୁଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ମାସକୁ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ ବସିବାକୁ ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଫଳରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ କମିବା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ନଜର
କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରାଯାଉଛି । କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବ । ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ତାହାର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ମଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ବରଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନଜରରେ ରହିବ । ମାସକୁ ଦୁଇଥର ବୈଠକ, ଆଗୁଆ କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏହି ତିନିଟି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲା କ୍ୟାବିନେଟ; ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚାଲିବ PPAS ପଞ୍ଜୀକରଣ, 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ୬ ବିଭାଗର ୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର