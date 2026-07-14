୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
୨୦୩୦-୩୧ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ଅବଧି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 14, 2026 at 9:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ୧୩ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ୟାବିନେଟ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ ୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୧ଟି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୧ଟି, ସମବାୟ ୧ଟି, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତି କରଣ ୧, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ୧, ରାଜସ୍ବ ୧ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ-
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ, ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ତଃବ୍ଲକ ମଧ୍ଯରେ ଥିବା ଅସଂଯୋଜିତ ରାସ୍ତାଗୁଡିକୁ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଉଛି । ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ଯୋଜନା' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ଗମାନାଗମନର ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଆନୁମାନିକ ୩୮୫୦ କି.ମି. ନୂତନ ରାସ୍ତା ତଥା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଓ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଖ୍ୟ ବଜାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ, ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନତମାନର ସବୁଦିନିଆ ସଡକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୫୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭୫୦୦ କି.ମି. ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅସଂଯୁକ୍ତ ବସତିକୁ ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷରେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ ହେଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ୧୧୫ କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୪୬୦୭.୨୧ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯୋଜନାରେ ମନୋନୀତ ରାସ୍ତା ୩.୭୫ ମିଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । ଏହା ଓ.ଡି.ଆର ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୪୪୦୦୦,୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ଯୋଜନା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ରାସ୍ତାଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ" ଯୋଜନାକୁ ପାଞ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୬୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫୫୦୦ କି.ମି. ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
୨୦୩୦-୩୧ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା-
ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ-ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ୧୪୧୭ଟି ସେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ୧୭୫୦ଟି ନୂତନ ସେତୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ୧୧୧,୮୦୦,୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷରେ ୨୪୦୩ ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୮୭୭୯.୨୨ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ସହ ୨୦୨୧-୨୨ ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ।
ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ CUVDA ଆରମ୍ଭ-
ଦୁର୍ଗମ ତଥା ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅସଂଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦିନିଆ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର "ଏମ.ଏମ.ଏସ.ୱାଇ. ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଯୋଜିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗୀକରଣ (CUVDA)" ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ ।
ଯୋଜନାକୁ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ୧୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୧୫୦ କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ସହ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ୯୪୯ କି.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ।
ବ୍ରିଜ-କମ- ୱେୟାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ୬୦୦ କୋଟି-
ନଦୀଗର୍ଭ ଓ ସେତୁର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମୌସୁମୀ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ବ୍ରିଜ୍-କମ୍- ୱେୟାର' ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ୫୦୮ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ୧୬୨ଟି ଅଧୁରା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬"କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ-
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ "ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬" ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟପରିସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ତ୍ଵରିତ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ କ୍ୟାଡରର ଅନୁମୋଦିତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ୬୧୭ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୁନର୍ଗଠିତ କ୍ୟାଡରକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ବିତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ନିୟମାଦଳୀ ପ୍ରଣୟନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ - ୨୦୩୬ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ୩୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ମାଛ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ସହ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାର ବଢିଲା ଅବଧି-
ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନୀତି ଅଧୀନରେ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି । ନିରନ୍ତର ଚାହିଦା, କୃଷିର ବିବିଧୀକରଣ, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ୟାବିନେଟ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୪୯୬.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହି ୫ ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮,୫୦୦ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୨୪୯୬.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଲାଗୁ ହେଲା ନୂତନ କୃଷି ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିପଣନ ଆଇନ-
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିପଣନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏକ ନୂତନ କୃଷି ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିପଣନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ୧୯୫୭ ମସିହାରୁ ବଳବତ୍ତର ଥିବା OAPM ଆଇନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେକାଂଶରେ ସୀମିତ ଏବଂ ଏକାଧ୍ୟାକାରଭିତ୍ତିକ ହୋଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବେସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଅପାରଗତା, ନିମ୍ନମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଚାଷୀ ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାହକ ଦେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଉଛି । ଆଧୁନିକ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଏହିସବୁ ଆହ୍ବାନର ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ବାଧୀନତା ମିଳିବ । ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । କୃଷି ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାରବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି କମିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ବଲାଙ୍ଗିରର ୪,୩୩୦ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ-
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଲଷ୍ଟର ୩୬ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ତେଲ ଓ ଉନ୍ଦେର ନଦୀରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ୪,୩୩୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୨୧ କୋଟି ୮୦ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୬୬୧ ଟଙ୍କା ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୯ କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୨୯୩ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ଟି ଗ୍ରାମର କୃଷକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନ କ୍ଷିପ୍ରଲେଖକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ-
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନ କ୍ଷିପ୍ରଲେଖକ (ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬" ର ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି । ଏହି ନିୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନଗୁଡିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । କ୍ଷିପ୍ରଲେଖକ କ୍ୟାଡରର ସୁପରିଚାଳନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ବ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ୧୯୮୩ ର ସଂଶୋଧନ-
ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୮୩'ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହା "ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ବ ସେବା ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬" ନାମରେ ନାମିତ ହେବ । ଏହି ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ପଦୋନ୍ନତି ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ସ୍ଥାଣୁତା ସମସ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ କରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବୃହତ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଆସିଲା 'ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା', ଚିହ୍ନଟ ହେବ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର