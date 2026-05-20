କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 20, 2026 at 10:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ । ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ମାରକୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା ନିୟମାବଳୀ’ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ମାରକୀଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ଥାପନ ସହ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ସେବାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ-୨୦୨୨’କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ଵାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଅର୍ଥ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହେବା ସହ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଲୋକସେବା ଭବନରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। pic.twitter.com/yhXvQQx0Nu— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 20, 2026
କ୍ୟାବିନେଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ୧ଟି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୧ଟି, ଆଇନ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨ଟି, ଏହିପରି ମୋଟ 8ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି l ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା l
ସ୍ଥାପନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ-
ରାଜ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡିକର ସୁପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଏବଂ କ୍ୟାଡର ନିୟମାବଳୀ ଗଠନ ହେବ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡିକ ସହଜରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଓଡିଶା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ୟୁରେଟର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡି ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀ) ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଇନ ବିଭାଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଓଡିଶା ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ସ୍ବୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି । ଆଜି ଏହି ନିୟମାବଳୀ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦିତ ଲାଭ କରିଛି ।
ଆଇନ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ସହ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ଉଚ୍ଚତ୍ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ନିୟମିତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ।
୩୫୮ ଅଧିନିୟମ ବିଲୟକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି-
ଆଇନ ବହିରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ଅଧିନିୟମ । ଏହି ୩୫୮ଟି ଅଧ୍ୱନିୟମକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି, କାରଣ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ି ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ କିମ୍ଵା ଅପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆଇନ ଭାର କମାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ । ଏହିପରି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୬ର ଓଡ଼ିଶା ବିଲୋପ ବିଲ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି । ଯାହା ୧୯୭୪ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ୩୫୮ଟି ଅଧିନିୟମକୁ ବିଲୋପ କରିବ ।
ପାରାଦୀପରେ ନୂଆ PCPIR ଗ୍ରୀଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ-
ରାଜ୍ୟରେ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡିଶା ତାପଜ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୀତି, 2008 ଅସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡିଶା ତାପଜ ଶକ୍ତି ନୀତି, ସୁଦୃଢ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖତ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବରେ 2008 ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ପ୍ରସ୍ତାବତ MoU" ର ଧାରା-3 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉପ-ଧାରା (iii) କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ, ବର୍ତମାନ ଥିବା IPPs ଠାରୁ ତାପଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର 14%/12% ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରିବାର ଅଧିକାର ବଦଳରେ, ତାପଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ (5%) କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଟ୍କୃତ ଏକ ନାମିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପଦବୀକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ-
ଗ୍ରୁପ-ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦୋନ୍ନତି ।ପୂ ର୍ବରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାନ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମାଧ୍ଯମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ଯମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅମଲା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ବ ଅମଲା କ୍ୟାଡରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ।
3 ଉପରୋକ୍ତ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ବାରା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ୫ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସ୍ତରର ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦୋନ୍ନତି ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରୋଟି ସ୍ତରରେ ୧୦୩୨ଟି ପଦବୀ, ଯଥା କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ (୬୩୦), ବରିଷ୍ଠ (୨୪୯), ସହକାରୀ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ (୧୦୦) ଏବଂ ଉପବିଭାଗ ଅକାରୀ (୫୩) ରହିବ ।
ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା ଉପରେ କଟକଣା-
ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଉପକୂଳ ନିରାପତ୍ତା, ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାର ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଭଳି ନୂତନ ଆହ୍ବାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଧରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୨କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଧରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (OMFRA) ଅଧୁନୟମ ୨୦୨୬ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଧରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୨ କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (ନିଷେଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅନିୟମ, ୨୦୨୬ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଆଇନଗତ ରୂପରେଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧେୟକ, ୨୦୨୬ର ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜାପାନ କନସୁଲ ଜେନେରାଲ; ଫୋକସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ଜାପାନରେ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର