ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; 5 ବିଭାଗର 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ନୀତି
ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 10, 2026 at 4:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । ୫ ବିଭାଗର ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ୩, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୫ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେଥିରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୫ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନୀତି ୨୦୨୬ ସହ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ଆସିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି ୨୦୨୬-
ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି ୨୦୨୬କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା 'ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ' ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇପ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏକକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୌରଚାଳିତ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମେଗା ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନୁମୋଦିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୀତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ନୀତିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ସଂସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମୁଦାୟିକ ମାଲିକାନା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏହି ନୀତିରେ ଗଠିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମିତ ଭାବେ ଜଳର ଗୁଣମାନ ପରୀକ୍ଷଣ, SCADA ଓ LoT ଆଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସହିତ ରିଅଲ ଟାଇମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସେହିପରି ଜଳଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖୁବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ସାମିଲ ।
ଏହି ନୀତି ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏହି ନୀତି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 'ହର ଘର ଜଳ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାର ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ସେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ନିକଟରେ କେବଳ ଟ୍ୟାପ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ।
ବାସୁଦେବପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ସବ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲାଇନ-
ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ବିଜୁଳି ଚାହିଦା । ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ OPTCLର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ବାସୁଦେବପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ନୂତନ ୨×୫୦୦ MVA, ୪୦୦/୨୨୦/୩୩ KV GIS ସବ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲାଇନ । ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୧୬୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିରୁ ୩୦% ଅର୍ଥାତ ୪୯୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇକ୍ୱିଟି ସହାୟତା ଭାବେ OPTCLକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୦% ଅର୍ଥାତ ୧୧୫୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା OPTCL ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଲଗ୍ନ କୋଇଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବ । ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୮- ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ।
ବଢିଲା ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର କଳେବର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୪୦୦ କୋଟି-
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବସ ଅପରେଟରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମନ୍ବିତ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନାମିତ ଓ ଅଧୂସୂଚିତ କରାଯିବ । ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସମେତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ 'କ', 'ଖ' ଓ 'ଗ' ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ । ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୩୧-୩୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୪୦୦ କୋଟି ବଜେଟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ।
ନିର୍ମାଣ ହେବ ୫ ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରକଳ୍ପ-
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୯୨ କୋଟି ୯୮ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ୭୯୫ କୋଟି ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୭ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୩୪୫ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ପାଇଁ ୨୪ ମାସ ଲାଗିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୮ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । କଟକର ହାଡୁଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୩୫ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୬ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ୮୬ ଗାଁର ୩୬୪୧ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୪ କୋଟି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୬ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୫୪ ଗାଁ'ର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫୮ କୋଟି ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୨ କୋଟି ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ୭୩ ଗାଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । ସେହିପରି ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର; ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ SEBCଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବଢିଲା SC ଓ STଙ୍କ କୋଟା
