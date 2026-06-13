ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ୬ ବିଭାଗର ୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ୬ଟି ବିଭାଗର ୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 13, 2026 at 7:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ୬ ବିଭାଗର ୮ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ୨ଟି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ । ଏହିପରି ୬ଟି ବିଭାଗର ୮ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ବନାନର ସଂଶୋଧନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର :
ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ବନାନର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାବିନେଟର ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ । ଏହା ସହ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଡାକ ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଓ ଜନଗଣନା କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନାମର ସ୍ମାରକୀୟ ସତ୍ୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିକୃତ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡ. ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । କମିଟି ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୪ଟି ସ୍ଥାନର ସଂଶୋଧୃତ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।
ପିଏମ୍ ସ୍ଵନିଧି'ରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ :
'ପି.ଏମ୍. ସ୍ଵନିଧି' ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଯୋଜନା । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ୩ଟି କିସ୍ତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫,୦୦୦, ୨୫,୦୦୦ ଓ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରର ଉଠାଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 'ପିଏମ୍ ସ୍ଵନିଧି' ଅଧୀନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଚଳ ୟୁନିଟର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି:
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସ୍ପିନିଂ ମିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଲିମିଟେଡ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଆଇନ, ୧୯୬୨ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏହି ୟୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ପୁରୁଣା ଓ ଅପ୍ରଚଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ୟୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବପର ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପନ କରିବା କିମ୍ବା ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେୟ ପରିଶୋଧ, ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଜମିର ସଦୁପଯୋଗ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଶକ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ବିସ୍ତୃତ ମେଳକ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ୨୬୧.୨ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂତାକଳ, କଳତନ୍ତ ୟୁନିଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଇଜିଂ ୟୁନିଟର ବୈଧାନିକ ଏବଂ ଅଣ-ବୈଧାନିକ ବକେୟା ଦେୟର ପରିମାଣ ୩୬୧.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅଚଳ ୟୁନିଟର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୦ କୋଟି ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣ୍ଠି ଋଣଦାତାଙ୍କ ବକେୟା ଦେୟର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନରେ ସହାୟତା କରିବ । ଯାହା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ।
ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁମୋଦନ । ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଜୀବିକା ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ଯ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୨୫ ଦିନର ବୈଧାନିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି । ଚାରୋଟି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି । ସମନ୍ବିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ 2047'ର ସଂକଳ୍ପ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିବ । ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଭୂତଳ ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର :
ବିଡିଏ ଅଧୀନସ୍ଥ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ ପାଇଁ ଭୂତଳ ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର । ୱାଟକୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିପି ସ୍କିମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୃହୀତ ବିଡ ଆଧାରିତ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୭୫.୪୭ କୋଟି ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଫ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୩୧ ମେ' ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଆୟୋଗର ଅଣ-ସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାରିତୋଷିକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଆୟୋଗର ଅଣ-ସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇନଗତ ଗବେଷଣା, ନୀତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଇନ ସଂସ୍କାରରେ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଚଳିତ ୭୫,୦୦୦ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମାସିକ ପାରିତୋଷିକ ୭୫,୦୦୦ରୁ ୧,୨୦,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପେନସନ ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସହିତ ସଂଶୋଧ ପାରିତୋଷିକ ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୁବିଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୫ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ
ବୃହତ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଆସିଲା 'ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା', ଚିହ୍ନଟ ହେବ ୫,୫୦୦ ଏକର ଜମି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର