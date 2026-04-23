ପାଇପରେ ମିଳିବ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ: ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନୀତି, 8 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ
8 ବିଭାଗର 8 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ । କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 23, 2026 at 7:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପରେ ପହଞ୍ଚିବ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ । ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବନି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନୀତି । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିଟେନରେ ଏହି ନୀତି ସମେତ 8 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 8 ବିଭାଗର 8 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଶିଳ୍ପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ 'ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା CGD ନୀତି'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପ୍ଡ୍ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା PNG ଏବଂ କମ୍ରେସଡ ନାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବା CNG ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ । ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ବଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଅଭିଯାନ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବାରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବ ଓ ଏକ ସମନ୍ବିତ ନୀତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଜତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା କଟସ୍ପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ବାରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ KBK ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା କଟସ୍କ୍ରିନ - 27 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଭିଭିକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ନୂତନ ୟୁନିଟ ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ମୌଳିକ କପା ଜିଲିଂରୁ ଉନ୍ନତ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ କପାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1124 କୋଟି ନିବେଶ । ଏହି ୟୁନିଟ୍ 300 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନୀତି 2କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ:
ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନୀତି 2କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଡାଟା ଜୀବନଚକ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଡାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଡାଟାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହି ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନୀତି-୨ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ସହ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଜନା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ବସନୀୟତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆନ୍ତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ସ୍ବଚ୍ଛ, ବିଶ୍ବସନୀୟ ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁ:
କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେତୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଯାହା ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକକୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ସେତୁଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ଟୁଇନ ସିଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH-16 ଉପରେ ଭିଡ଼ କମାଇବ । ସମୟ ଅପଚୟକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ । ସରକାରୀ ତଥା ନିଜସ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ନଗରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । କଟକ ସ୍ଥିତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ, ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ । ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ GSTକୁ ବାଦ ଦେଇ 158 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର 305 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ମେସର୍ସ ଏସ.ପି.ଏସ. କଂଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ 1899ରେ ସଂଶୋଧନ:
ପ୍ରତ୍ଯେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଣାବିକା ସମୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ସ୍ଲାବରେ ଯଥା 3%, 4% ଓ 5% ହିସାବରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ, 1899 ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇଛି ।
ଏହି ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ଗୁଡିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଆଲୋଟିଙ୍କୁ ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ସହ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ଗୁଡିକର ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ 5% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଆଦାୟ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅଧିନିୟମରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ସ୍ଲାବ ଯଥା 3%, 4%, ଓ 5% ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ 5% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୨ ର ସଂଶୋଧନ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଆଲାଇଡ ଏଣ୍ଡ ହେଲଥ୍ୟାର ପ୍ରଫେସନ୍ (NCAHP) ଅଧିନିୟମ, 2021ର ଧାରା 68 (1) ଅନୁଯାୟୀ 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଲାଇଡ ଅଣ୍ଡ ହେଲଥ୍ୟାର କାଉନସିଲ ନିୟମାବଳୀ, 2026 ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର