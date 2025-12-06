ETV Bharat / state

୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; MRBY ଓ MBSBYକୁ ମୋହର

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ୫ଟି ବିଭାଗର ୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha Cabinet
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ (ETV Bharat)
Odisha Cabinet ଭୁବନେଶ୍ବର:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଛି ମୋହର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା MRBY, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା MBSBYକୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର ମୋହର । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

OFS କ୍ୟାଡରର ପୁନଃଗଠନ, ବଢିବ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦିକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ବିଭାଗ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା ବା OFS କ୍ୟାଡରର ପୁନଃଗଠନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଫଳରେ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ୨ରୁ ୪, ଯୁଗ୍ମ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ୩ରୁ ୧୯, ଏବଂ ଉପ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ରୁ ୧୧୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଲେଭଲ-୧୨ରେ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ, ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବା ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୫ ହେବ । ଏହି ପୁନଃଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମାବଳୀର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।"

ଓଡ଼ିଶା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ନୀତି ମଞ୍ଜୁରୀ :

ଓଡ଼ିଶା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ନୀତି-୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ନୀତି ଭାରତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନର ପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶପଥ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ, ରଣନୈତିକ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନର ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଯାହା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଅଛି । ଏହି ନୀତିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମା ପାର୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମେଡଟେକ ପାର୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସଂସ୍ଥାଗତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଯେଉଁଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଔଷଧ ବିକାଶ ସେଲ ବା OPDC କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । IPICOL ଏବଂ IDCO ସ୍ବଚ୍ଛ, ସମୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଲଭ କରିବ ।

ସିଭିଲ ଜଜଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ସୀମା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି :

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ମେ' ୨୦ ତାରିଖର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସୁପିରିୟର ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ରୁଲ, ୨୦୦୭ର କିଛି ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପ୍ରଚଳନ, ସଂଶୋଧୃତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନୁପାତ, ସିଭିଲ ଜଜ ବା ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସିଭିଲ ଜଜ ବା କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ପଦ ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପର ବୟସ ସୀମାକୁ ୪୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା, ତାଲିମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଜନସାଧାରଣ ତ୍ଵରିତ ଏବଂ ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୭୪ କୋଟି :

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ବିକାଶ ଯୋଜନା (MRBY) ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ରେଶମ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂରଚନା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରସାର କରିବ । ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ରେଶମ କୀଟର ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରେଶମ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ନୈତିକ ଉପାୟରେ କରୁଣା ରେଶମର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଳଧନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦର ବଜାରୀକରଣ କରିବ । ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ସହ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଗବେଷଣା ବିକାଶ ତଥା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବ । ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବିକାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।

ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା:

ରାଜ୍ୟରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ୧୪୯୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା MBSBYକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ, ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବୟନ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଠନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଷାକ ଓ ବୈଷୟିକ ବସ୍ତ୍ରନୀତି ବା OATTP ୨୦୨୨ ଓ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ ବା IPR ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥାପନାର ବିକାଶ, କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସହାୟତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧ ହେବାରେ ସହାୟତା କରିବ । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନବୀନତାର ଉଦୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବ ।

ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାଡରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ :

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାଡରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ବିଭାଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଡର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ରୋଷ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମରୂପ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସହଜ ହେବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଫଳସ୍ବରୂପ SC, ST, SEBC ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରଳତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁସରିତ ନୀତି ସହିତ ସମନ୍ଵୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

