୪ ବିଭାଗର ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; B-MAAN ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ୍
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୪ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ । ସରକାର ‘ଆହାର’ ବାବଦକୁ ସବସିଡିରେ ୨୨ ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୪ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତି କରଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ପାଇଁ ୧୫୨୩.୯୮ କୋଟି :-
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୭-୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୫୨୩.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡିଆ ଜମିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ୧.୯୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଉଚ୍ଚ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଅଣଧାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଫସଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ୧,୯୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ନିୟମିତ ଧାନ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ବଦେଶୀ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନ ଚାଷ, ଯାହାର ରପ୍ତାନୀ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଦେଶୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ରହିଛି, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।"
ଆହାର ପାଇଁ ୫୧୨ କୋଟି :-
ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ ଏବଂ ୫ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ଆହାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜନର ମୂଲ୍ୟ ୨୩ ଟଙ୍କାରୁ ୨୭ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଜନ କରିବେ । ପ୍ରତି ଭୋଜନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ୧୮ ଟଙ୍କାରୁ ୨୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
୨୦୦ ମିଡ଼ି ବସ କ୍ରୟ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୯୫୨.୫୬ କୋଟି :-
ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨୦୦ଟି ମିଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ ୯୫୨.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ପ୍ୟାକେଜ VIII ରେ କେଉଁଝରରେ ୨୫, ବାରିପଦାରେ ୨୫ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୫୦ ମିଶେଇ ୧୦୦ଟି ବସ କ୍ରୟ ହେବ । ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଜ IX ରେ ଅନୁଗୁଳରେ ୨୫, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୨୫ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୫୦ ମିଶେଇ ୧୦୦ଟି ବସ ରହିଛି । ଏହି ୬ଟି ସହରରେ ବସ ଚାର୍ଜି, ଡିପୋ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସହରୀ ବିକାଶ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିହେବ । CRUT ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ତିନି ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ୬୭୦ଟି ଆମ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୯୪.୩୬ କୋଟି :-
ମାଂସ ଏବଂ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା' ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ଉପଯୋଜନା ‘କୁକୁଟ୍ଟ ଉନ୍ନୟନ' ଏବଂ ‘କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ନୟନ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ବାରା ୨୦୨୮-୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'କୁକୁଟ୍ଟ ଉନ୍ନୟନ' ଉପ-ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଜନା ‘କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ନୟନ'କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ୪ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୯୪.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଯ ୨୩,୭୩୫ କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବେ । ରାଜ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ବାର୍ଷିକ ୧୨.୨୫ TMT ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ।
