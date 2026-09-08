୧୨ ବିଭାଗର ୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ସହ ସଡ଼କ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 8, 2026 at 7:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ୧୨ ବିଭାଗର ୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ସହ ସଡ଼କ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ବୋଇତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏମ୍ଏସଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ୩ଟି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ଟି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ୪ଟି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି
ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଟେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଯୋଗୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ବୋଇତ ପାଇଁ ୬୫୦ କୋଟି
ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ବା ବୋଇତକୁ ଅନୁମୋଦନ । ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ବଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରୀ ରହିବ । ଯୋଜନାରେ ଐତିହ୍ୟବାହୀ ଜଳସେଚନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଐତିହ୍ୟ- ଆଧାରିତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଐତିହାସିକ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ । ଐତିହ୍ୟବାହୀ ଜଳସେଚନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଓ ପୁନଃର୍ଜୀବିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ସ୍ଥାପନ ହେବ ୧,୫୦,୦୦୦ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ
ରାଜ୍ୟରେ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହା ୭,୫୦,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ବ ସମ୍ବଳରୁ ୧୮,୬୫୩.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ସୌର ଏବଂ ଅଣ-ସୌର ପଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଗଭୀର ନଳକୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ୨୫୬ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ
'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୧୯୫୫ ମସିହାର SJT ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ ୩୨ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୩ ଓ ୨୦୧୯ର ପୁରୁଣା ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିକୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଗଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖରୁ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
ରାୟଗଡ଼ା-କେରେଡା ହେବ ୪ ଥାକିଆ
ରାୟଗଡ଼ା-କେରେଡା (MDR-48B) 0/0 ରୁ ୨୫/୧୬୬ କି.ମି. ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଦୃଢୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୨ ଲେନ ରାସ୍ତାକୁ ୪ ଲେନ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ । ଏହି ଉନ୍ନତ କରିଡର ୨୫.୧୬୬ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦% ହ୍ରାସ କରିବ । ଯାହା ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ମିନିଟ ହେବ ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୧୮୬.୧୯ କୋଟି ରହିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ୧୨୬.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର କୋମତଲପେଟା - ମୁନିଗୁଡା - ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୨୪ ମାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ ୧୩୩.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣା - ମୁନିଗୁଡା ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି ।
ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩୧୨.୯୬ କୋଟି
ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା ୨୦ ଡିସେମ୍ବର
୨୦୨୪ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ୩୧୨.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯୋଜନାରେ ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଅବଦାନ ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଦାନର ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣ ସାପେକ୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ୫୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ସମାନ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନ
ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଥବା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ୩୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା କ୍ୟାଡରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅମଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦାନୁକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି ।
ବିଶ୍ବାସ ଭିତ୍ତିକ ଶାସନକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବ ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ୍ ୨.୦
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଲ୍ ୨.୦ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତକରଣଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଲାଇସେନିଂ ଏବଂ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରଳ, ଓଭରଲାପିଂ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟିଭ୍ ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର, ଶିଳ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଚଳନ କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଆଧାରିତ ଅନୁପାଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ।
ଓଡିଶା ବେସାମରିକ ସେବା (ପେନସନ) ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଓଡିଶା କୃଷି ସେବା କ୍ୟାଡର, ଓଡିଶା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସେବା କ୍ୟାଡର ଓ ଓଡିଶା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସେବା କ୍ୟାଡ଼ର ପୁନର୍ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ସେହିପରି ସଂଶୋଧିତ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ୫୦୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ରୁ ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୂଦାନ ଜମି ଜାଲିଆତିର ହେବ ତଦନ୍ତ; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର