୧୦ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମୋହର
ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ୮ମ ଅଧିବେଶନ ଆହୁତ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 10, 2026 at 7:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ । ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୧୦ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ ।
୬୦୧ କଲେଜରେ ମିଳିବ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା
ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 'ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାନେଟ' ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୬୦୧ଟି ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ମାଗଣା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ହାଇସ୍ପିଡ ୱାଇଫାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୯୩.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩୦ଟି କଲେଜରେ ଏହି ସୁବିଧା ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ୬୦୧ଟି କଲେଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣିକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଦୈନିକ ୧ ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୱାଇଫାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳନା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏଥିସହ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇ-ବୁକ, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ, SWAYAM ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଗବେଷଣା ଡାଟାବେସ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏଥିସହ SAMS, HIMS ଏବଂ ସ୍କଲାରସିପ ପୋର୍ଟାଲ ଭଳି ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେବାର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ । ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଉପକୃତ ହେବେ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ଲ ଶିକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି
ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ୫୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସହ ସମାନ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ମିଶାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ P-PAS, ଆଧାର ଇ-କେୱାଇସି, ଭୁଲେଖ ଓ NPCIକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଧାନ ବିକ୍ରିର ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏଥିସହ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ, ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ ଯାଞ୍ଚ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଜରିଆରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୯୬୭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସମୟୋଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏଁ ବଢିଲା ଘରୋଇ ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS)କୁ ସୁଗମ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (କଣ୍ଟ୍ରୋଲ) ଅର୍ଡର, ୨୦୧୬ର ଧାରା ୪(୬)ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଘରୋଇ ଡିଲରଙ୍କ ବଦଳରେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଡିଲର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମା ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୧,୭୦୬ଟି ନ୍ୟାୟମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୧୦୦ କୋଟିର ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଟିଟିଲାଗଡ ବ୍ଲକର ପଥରଲା ନିକଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବା ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୯୯ କୋଟି ୯୯ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୯୯୯ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ୧୨ଟି ଗାଁକୁ ବର୍ଷସାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ନୂଆପଡ଼ାରେ ୭ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ୨୮୯.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୭ଟି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ବୋଡେନ, ବୋରିଗାଁ, ଖଇରମାଲ, ଲାସୁନପାଲି, ଗଣ୍ଡାବାହାଲି, ଚୌରା ଓ କୋନାବିରାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୩ଟି ବ୍ଲକ୍ର ୫୯ଟି ଗାଁର ୮,୮୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଓ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚାଷଜମିକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
୬୦୦ ମେଗାୱାଟ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପମ୍ପଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ରାଣିବାହାଲରେ ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ୪,୭୦୮.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍କୁ EPC ଠିକାଦାର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୪୦ ନିୟୁତ ୟୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଗୋ-ପ୍ରଜନନ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ବିଲ୍-୨୦୨୬କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଗୋ-ପ୍ରଜନନ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ବିଲ୍-୨୦୨୬ର ଚିଠାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋ-ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋ-ପ୍ରଜନନ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ହେବ । ବୀର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଜନନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ଏହା ସହ ପଶୁଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
PEO କ୍ୟାଡରରେ ବଢ଼ିବ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ
ପଞ୍ଚାୟତ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବା PEO କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା PEOଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେ-ଲେଭଲ୍-୭ରେ ୨,୦୩୦ ଏବଂ ପେ-ଲେଭଲ୍-୯ରେ ୧,୨୬୪ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମୋଟ ୩,୨୯୪ଟି ପଦବୀ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ PEOରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର (GPDO) ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହା ସହ PEO ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ସ୍ନାତକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଓସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ରହିବନି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଟକଣା
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଓସିଏସ୍) ପରୀକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏଣିକି ଓସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମା ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେଥର ଚାହିଁବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମେଧାଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ, ଲ’ କ୍ଲର୍କସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ
ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବାରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁପିରିୟର ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ସ, ୨୦୦୭ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନି ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷର ସଂରଚିତ ଲ’ କ୍ଲର୍କସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଆଇନ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସହାୟକ ଯୋଜନାକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ
ନଗର ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ, ୨୦୧୮ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ୧୯ଟି ସହାୟକ ଟାଉନ ପ୍ଲାନର ପଦବୀ ଓପିଏସସି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପୂରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୨୧ରୁ ୪୨ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂରେ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଅଥବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ ପ୍ଲାନର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓପିଏସସିକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ସହରୀକରଣ ଓ ନଗର ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DAରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 5 ମିନିଟ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନାରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି' -ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର