୮ ବିଭାଗର ୧୧ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ; ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସଂଶୋଧନ ହେଲା ନୀତି
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଯୋଜନ ସେବା ନିୟମାବଳୀ 1997ର ସଂଶୋଧନ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ନୀତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ ।
Published : January 9, 2026 at 11:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୮ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ଆଦି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୩ଟି ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ନୀତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS), 2023ର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଯୋଜନ ସେବା ନିୟମ, 1997 (OSPS Rules)ର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ 'ଅଭିଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ' ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମାବଳୀରେ 'ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ' ବାବଦରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ତେଣୁ BNSS, 2023 ସହ ସମନ୍ବୟ ଓ ଅଭିଯୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର OSPS Rules, 1997କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ।
ସମନ୍ବିତ ସୌର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଅନୁମୋଦିତ :
ଟାଟା ପାୱାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଲିମିଟେଡ ଦ୍ବାରା ସମନ୍ବିତ ଇନଗଟ୍ ୱେଫର ଏବଂ ସୌର ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଟା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ସୌର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହେବ । ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ସହ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ସଂଶୋଧନ :
ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି । ସଂଶୋଧିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ୨୦୨୬କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନୀତି ରାଜ୍ୟର ଭିଜନ ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ନୂତନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ୩ ତାରକା ଓ ତାହାଠାରୁ ଉପର ହୋଟେଲ୍ ଓ ରିସୋର୍ଟ ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ନିବେଶ ସୀମା ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମାଇ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ପୁରୁଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମାଇ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ହୋଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଗ୍ରୀମ ବହନ କରିବ ରାଜ୍ୟ :
ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସିଲା ପରେ ଭରଣା କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ନିର୍ମାଣଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହାର ଉଦେଶ୍ୟ ।
ଦୂର ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବାଧା :
ଦୂର ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବାଧା । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିନିୟମ, ୧୮୯୯ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା Schedule-1 Aର Article-23 ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂଆ Clause-D ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ଯାହାଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ଗୁଡିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ Association of Allotteesଙ୍କୁ deed execution ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ନାମ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହାସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସହ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ଗୁଡିକର ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ 5% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଆଦାୟ ହେବ ।
OSDPର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁମୋଦନ :
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (OSDP) ପର୍ଯ୍ୟାୟ IIକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ Asian Development Bank ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ 2047 ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ବିଶ୍ଵ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ଆନିମେସନ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ । ଏହା ସମେତ ତିନିଟି ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, IT/ITeS ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ I, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ III ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ରିଟେଲ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ମର୍କେଣ୍ଡାଇଜିଂ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପସ IV । ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ସରକାରୀ ITIକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ITI ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1,140 କୋଟି । ADB ରୁ 570 କୋଟି ଋଣ ସହାୟତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ 570 କୋଟିକୁ ମିଶାଇ 50:50 ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ସଂଶୋଧନ ହେଲା PDS ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମପଦଣ୍ଡ :
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ୧୯୫୫ର ଧାରା-୩ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା PDSରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ମାପଦଣ୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ଦରମା ସହିତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବାଦ୍ ଦେବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେହିପରି ଯେଉଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହିପରି ପରିବାରର ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଶୋଧନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୧୫,୦୦୦ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦକ୍ଷତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ; '୪୭ ITIରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନସ, ୯ ITIରେ ହେବ AI Lab', ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଡି. ପି ଚୌଧୁରୀ କମିଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର