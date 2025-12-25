୭ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର; ଲାଗୁ ହେବ 'ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ।
Published : December 25, 2025 at 8:30 AM IST
Odisha Cabinet ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ରାଜ୍ୟରେ ‘ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdishaଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜନସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। pic.twitter.com/7EmRiymNmT— CMO Odisha (@CMO_Odisha) December 24, 2025
ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୭ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ୫ମ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରା ବସାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା । ସେହିପରି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ଟି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ଯ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ସମାଜ ସୁଧାରକ ଏବଂ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଜୀବନବ୍ଯାପୀ ସାଧନା ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ । ସ୍ମୃତିକୁ ପରପିଢି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା, ସାହସ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 'ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା' ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୫ ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ଯେକ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୩୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ।
ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୩ ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୋଟ ୭ ଟି ବିଭାଗର ୧୦ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି l— Nityananda Gond (@NityanandaBJP) December 24, 2025
ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନ ସଭାର ୫ ମ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରା ବସାନ ( Session Prorogation ) ସମ୍ପର୍କିତ… pic.twitter.com/pc9LZpy7Yg
- ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯିବ ।
- ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ କରାଯିବ ।
- ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଆଦିର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
- ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ସଭା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରେରଣା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ।
ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ସଂଶୋଧନ :
ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଗିଦାରୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଳକ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଫଳକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ପ୍ରସ୍ତାବ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ନାଗରିକ ସମାଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହ୍ଵାନ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ । ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ତାରିଖରୁ ତିନି ବର୍ଷର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତ୍ରୁଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଶୋଧୀତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଅପଗ୍ରେଡ୍ ITIରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷତା ରହିବ, ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି:-
- ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରମ୍, ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପକରଣ ଓ ITIଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
- ITIଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅଧ୍ୟାପକ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଅଭିନବତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜୋନାଲ ହବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।
- ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ରଚାର କୋଷ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।
- ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ITIଗୁଡ଼ିକୁ ରଣନୀତିଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଲଷ୍ଟରଙ୍କ ସହଜ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ଝାରସୁଗୁଡା ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ :
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଲଷ୍ଟର ୩୨ ମାଧ୍ୟମରେ ୪ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ଇବ ନଦୀ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଭେଡେନ ନଦୀରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୬,୪୮୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇବ । ଏହା ସହିତ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବ୍ୟକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୬୭ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୮୭ ଟଙ୍କା ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ୧୩ କୋଟି ୩୮ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୬୦୭ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୧୦୧ଟି ଗ୍ରାମର କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ସେହିପରି ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାର କ୍ଲଷ୍ଟର ୩୩ ମାଧ୍ୟମରେ ୪ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୬,୩୬୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବ୍ୟକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୭୬ କୋଟି ୮୭ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୬୨୯ ଟଙ୍କା ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ୧୪ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୫୩୦ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୭୫ଟି ଗାଁର କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ସାନ୍ଦୁଳ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦିତ :
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାନ୍ଦୁଳ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଉପୋଯୋଗୀ ଜମି ପାଇଁ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଫଳରେ ଖରିଫ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୫୪ କୋଟି ୭୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୬୨୦ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ୭ କୋଟି ୭୩ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୫୮୧ ଟଙ୍କା ଓ ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର ୧୮୮୭ ହେକ୍ଟର, ନର୍ଲା ବ୍ଳକର ୪୦୯ ହେକ୍ଟର ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଳକ ୨୭୦୪ ହେକ୍ଟର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଉପୋଯୋଗୀ ଜମିକୁ ବାର୍ଷିକ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ମୋହର:
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାଡରରେ ସଂରକ୍ଷଣ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ୨୦୨୫ର ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ବିଭାଗ ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଡର ନିମନ୍ତେ ପୋଷ୍ଟ-ଆଧାରିତ ରୋଷ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମରୂପ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସହଜ ହେବ । ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା SC, ST, SEBC ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରଳତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁସରିତ ନୀତି ସହିତ ସମନ୍ଵୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଓଡିଶାର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ସହିତ ସମାନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; MRBY ଓ MBSBYକୁ ମୋହର
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ: ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ :
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ବଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ । ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମିଟର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ଏହା ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଟାରିଫ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪, ୨୦୨୫ର ରିଟେଲ ସପ୍ଲାଏ ଟାରିଫ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ୨ କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୫ ତାରିଖରୁ ମିଟର ଭଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।
ଯୋଜନା ମୁତାବକ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨ କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡି ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧,୫୩, ୧୦୦ ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୮,୭୫,୦୦୦ଟି ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୨,୭୮,୧୦୦ ଟି ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦିତ ତାରିଫ ଭିତ୍ତିକ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ମଡେଲ ଜରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର