କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୭୬୫ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 8, 2026 at 10:24 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ ହେବ ୧୫,୯୪୮.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅଟେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଯୋଗୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୭୬୫ କେଭି ନେଟୱାର୍କ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୭୬୫ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ଵୟ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଡୁବୁରି ଏବଂ କୋଲାବିରାରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ୭୬୫ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ :
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫ଟି ୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ଼ ସବଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି । ସେହିପରି ୬ଟି ୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି । କାଂସବାହାଲ ଓ ଟିଟିଲାଗଡରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା ୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୩ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓପିଟିସିଏଲର ୪୦୦ କେଭି ନେଟୱାର୍କ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।
୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍-ଷ୍ଟେସନ:
ସେହିପରି ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୮ ଟି ୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ ସବ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ବିଗତ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ନୂତନ ୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ ସବଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଆଉ ୧୧ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ଆଉ ୧୦ଟି ଗ୍ରୀଡ ସବ ଷ୍ଟେସନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ଼ ସବଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା ୪୮ ରୁ ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଫଳରେ ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ୨୨୦ କେଭି ରିଙ୍ଗ୍ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏହିଭଳି ୨୨୦ କେଭି ରିଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ।
ସୌର ଶକ୍ତି ନିଷ୍କାସନ (ଇଭାକୁଏସନ):
ସୌର ଶକ୍ତି ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ଵାରା ହୀରାକୁଦ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଭାସମାନ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।
ସବ୍-ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ :
ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ୭୯ଟି ସବ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭିତ୍ତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କ୍ଷମତା ଦ୍ବିଗୁଣିତ :
ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନିଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କ୍ଷମତାକୁ ୨୯,୮୮୯ ଏମଭିଏ (MVA)ରୁ ୬୩,୩୬୪ ଏମଭିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବ । STAMS ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ଓପିଟିସିଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ରିମୋଟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଏହା ଭୁବନେଶ୍ଵର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ଚାରୋଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନେଟୱାର୍କକୁ ରିମୋଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ପରିଚାଳନା କରିବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, ସ୍ମାର୍ଟ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଯୋଗୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାହିଦା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୧୨ ବିଭାଗର ୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ସହ ସଡ଼କ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର