ETV Bharat / state

୮ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ଦ୍ଵିତୀୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସହ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Cabinet approves twelve projects
୮ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 7:59 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୮ ଟି ବିଭାଗର ୧୨ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।

୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ

ଖାରିପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଗୋଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାରିପାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ନିୟମନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ନିୟମନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ରେଖା ୭ କି.ମି.ରୁ ୨୦ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଗୋଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାରିପାଣି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ନିୟମନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ନିୟମନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଅନୁମୋଦିତ ନିୟମନ ଢାଞ୍ଚା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳୀୟ ଖାରିପାଣି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନିୟମିତ ମାଛ ଚାଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଜୈବସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସହିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ।

Cabinet approves twelve projects
୮ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ (ETV Bharat Odisha)
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯିବ । ଏହି ନିୟମନ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀ, ଆଧୁନିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ଯଥା ସମ୍ଭାବନା, ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ରୋଗ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼କରଣ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ ।


ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ–୨୦୩୬ ଓ ଭିଜନ–୨୦୪୭ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୪,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି, ବାର୍ଷିକ ଖାରିପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨.୧ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି, ବାର୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୨୪,୪୭୫ କୋଟିରୁ ୪୮,୦୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଉପକୂଳୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ୨.୦ ପାଇଁ ୧୯୭.୪୪ କୋଟି


ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ମୋଟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ୯୦% ଅଂଶ ସରକାରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଂଚାଳନ । ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଓ ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ୨.୦ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ୨.୦’ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହା ଏକ ଟାୟର-III ଅନୁପାଳନକାରୀ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍କେଲେବଲ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପରିଚାଳିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ହେବ । ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମୂହଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ ରିକଭରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସଂଚାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ୨.୦ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୧୯୭.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ।


ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ମିଶନ ଅନୁମୋଦିତ



ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଆହରଣ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହବ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ମିଶନ (୨୦୨୬-୨୦୩୬)' ଅନୁମୋଦନ । ଏହା ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା । ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଆହରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଆହରଣ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନି ହବ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ । ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨.୦୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ, ୫୦, ୦୦୦ରୁ ଅଧ‌ିକ ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ବାର୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବ ।


ଓଡ଼ିଶା ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସେବା ନିୟମ, ୨୦୨୬ ର ଗଠନ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଭିତ୍ତିକ ସେଚ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ବାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥ‌ିବା "ଓଡିଶା ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସେବା ନିୟମ, ୨୦୨୬′′ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାଡରର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲିପିବଦ୍ଧ, ନଗଦ ବହି, ବିଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଦାଖଲ ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପରିଚାଳନା କରି ସଂଗଠନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା । କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାଡରର ନିଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଖାଲି ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି କ୍ୟାଡର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ, ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାଡର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ‌ିକ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ।


କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ


କଳାହାଣ୍ଡିର କେଶିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମାଠ ଗାଁ ନିକଟରେ ମହାନଦୀର ଉପ ନଦୀ ତେଲ ଅବବାହିକାରେ ଏକ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ୨୫୬ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ୪୪୩ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ସଇଁତଳା, ଟିଟିଲାଗଡ ଓ କେଶିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୧ ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଘରୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି ବରଗଡର ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁତପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ମହାନଦୀର ଉପ ନଦୀ ଓଙ୍ଗ ଅବବାହିକାରେ ଏକ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ହେବ । ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଜଳାଭାବ ସମୟ ଅଥବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫୯ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନମିଳିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଗଇସିଲଟ ଓ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୧ ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିବ ।



୨୪ ମାସରେ ସରିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ରଘୁନାଥପୁର ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ


କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ନଂ 4 ରୁ ରଘୁନାଥପୁର ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ NH-୧୬ ଉପରେ ୪-ଲେନ କେବଲ-ଷ୍ଟେଡ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ । କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଡମଣା ଛକ, କିଟ ଛକ ସମେତ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ୪-ଲେନ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ମାଇନର ବ୍ରିଜ, କ୍ରସ ଡ୍ରେନେଜ ସଂରଚନା ସହିତ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସହିତ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଡ୍ରେନେଜ, ୫.୫ ମିଟର ସର୍ଭିସ ରୋଡ, ୭.୫ ମିଟର ଚଉଡ଼ା କ୍ଲିପ ରୋଡ, ରାଉଣ୍ଡ ବାଉଟ, ରାସ୍ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ରୋଡ୍ ଫଶ୍ଚିଚର, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ପାକିଂ ବେ, ବ୍ରିଜ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ । ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଦାୟିତ୍ଵ ଅବଧି ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ୧୦ ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମେସର୍ସ ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ଆର ଅଗ୍ରୱାଲ ଇନଫ୍ରାକନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଡୁକା - ଗୋପାଳପୁର - ଟପରିଆ MDR ରାସ୍ତା ସିଆରମାଲ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଖଣି ଲିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଡୁଡୁକାରୁ ଟପରିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା - ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ସଂଯୋଗ କରିଡର । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗକୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ୪/୭୦୦ କି.ମି. ଠାରୁ ୧୧/୫୦୦ କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୬,୮୦୦ କି.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ୬ - ଲେନ ସହିତ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ବିକାଶ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରି ଖଣି ଯାତାୟାତ ଓ ଦୀର୍ଘମିୟାଦୀ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ କରିଡୋରକୁ ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରସ ଡ୍ରେନେଜ ଓ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ 'ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା'; KGରୁ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେବ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CM MOHAN MAJHI
CABINET MEETING PROPOSAL
CM MOHAN MAJHI MEETING
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରୀ
ODISHA CABINET MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.