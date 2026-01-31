ETV Bharat / state

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ; ସମବାୟ ନୀତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମନ୍ବିତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମୋହର

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । 12 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲାଗିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ।

Odisha Cabinet meeting
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 7:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ 10 ବିଭାଗର 12 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସମବାୟ ନୀତି । ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜମରାରେ ସମନ୍ବିତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ପ୍ରାୟ 1,100 ଏକର ଜମିରେ 17,250 କୋଟି ନିବେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 10 ବିଭାଗର 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ , ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ, ଆଇନ, ସମବାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର 2 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନ ସଭାର 6ଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ।



ବୈଠକରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।



ଗଜମରାରେ ସମନ୍ବିତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 17,250 କୋଟି ନିବେଶ-
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଜମରାରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଗ୍ରୁପର ସମନ୍ବିତ ନୂତନ ଯୁଗର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଟୋମୋଟିଭ, ଏରୋସ୍ପେସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ । କଲ୍ୟାଣୀ ଷ୍ଟିଲର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ସମନ୍ବିତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସାରଲୋହା ଆଡଭାନ୍ସଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ସୁପର ଆଲୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଭାରତ ଫୋର୍ଡର ଶିଳ୍ପ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କାଷ୍ଟି ଏବଂ ଫୋଜିଂ ୟୁନିଟ ମଧ୍ଯ ରହିବ । ପ୍ରାୟ 1,100 ଏକର ଜମିରେ ବିକଶିତ ହେବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ସମନ୍ବିତ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଟାଇଟାନିୟମ, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଷ୍ଟିଲ, ଅଟୋ କମ୍ପାନେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ମୁଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ବିକ୍ରେତା ପାର୍କ ସହିତ ବହୁବିଧ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ରହିବ । ସମନ୍ବିତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 17,250 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 4,800 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 5,500 ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଭେଣ୍ଡର ପାର୍କ ଏବଂ ସହାୟକ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ 20,000 ରୁ ଅଧ‌ିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନୟନ ସେବା ବର୍ଗ ଗଠନ-
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସେବା ବର୍ଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ସେବା ନିୟମ, 2006 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସେବା ବର୍ଗର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଓଡିଶା ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।

ସମବାୟ ନୀତିକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ-କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସମବାୟ ନୀତି 2026 । ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି - 2026' କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବିତ ହୋଇ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥା ରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।ESI ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ-ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ନସିଂ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମ, 2025କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ESI ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡିସପେନସାରିରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ନସିଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ନସିଂ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମ, 2025 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।



ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଷଦ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ-
ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଷଦ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ । ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଷଦ' ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଯୋଜନା । ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1254.85 କୋଟି ଟଙ୍କା । ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ, ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ । ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ବଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ । ଇନୋଭେସନ ହବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏକ ନବୋନ୍ମେଷ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଯୁବ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଇନୋଭେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବା ।



ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ, 2022ର ସଂଶୋଧନ-
ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ, 2022ର ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଟି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୨ର Schedule-I ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୨ର ନିୟମ-୩ ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, Schedule-1 ରେ ୧୦ଟି ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ପଦବୀଗୁଡିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପଦବୀକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ତଥା ଓଡିଶା ସରକାର ଆଇ.ଟି.ଆଇ ଟ୍ରେନର୍ସ ସର୍ଭିସ (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ - ୨୦୨୪ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।

ଉକ୍ତ ପଦବୀ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ସିଭିଲ/ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ/ଅଟୋମୋବାଇଲ) ପଦବୀକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଉକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ବାରା ଓଡିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗ ସମୁଦାୟ ୨୦ ଟି ପଦବୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କୌଣସି ସେବା କିମ୍ବା ପଦବୀ ଏବଂ ସେହି ସେବା କିମ୍ବା ପଦବୀର ସିଲାବସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ, ୨୦୨୨ର Schedule-1 ଏବଂ Schedule-II ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କୌଣସି ସେବା କିମ୍ବା ପଦବୀ ଏବଂ ସେହି ସେବା କିମ୍ବା ପଦବୀର ସିଲାବସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ, ୨୦୨୨ ର Schedule-। ଏବଂ Schedule-l୮ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।ଡାଇଭର୍ଜନ ୱେୟାର ପାଇଁ 362 କୋଟି-ଡାଇଭର୍ଜନ ୱେୟାର ନଦୀ ବା ନାଳରେ ଜଳର ସ୍ତର ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଗୁରୁତ୍ଵ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ସଂରଚନା । କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ସଂସ୍ଥାରେ ଥ‌ିବା 1133 ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ 2 ଟି ବ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟରୁ 70% ଡାଇଭର୍ଜନ ୱେୟାର 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ । ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସନ ୱେୟାର ସୁଧାର ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ବ ପାଣ୍ଠିରୁ 362 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ । 2025-26 ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ 200 - 300 ମିଟର ଲମ୍ବ କଙ୍କ୍ରିଟ ଲାଇନିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।



ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଦୁବାଇ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା-
ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିମାନ ଉଡାଣ ଜାରି ରହିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଘରେ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA CULTURE DEVELOPMENT SERVICE
KALYANI GROUP MANUFACTURING HUB
NEW NURSING SERVICE RULES
COOPERATION POLICY 2026
ODISHA CABINET MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.