Odisha Budget: ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ, 20ରେ ପେଡି ଖୋଲିବେ ମୋହନ

Odisha Budget Session ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ । ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ସଦସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ 17ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯୋଜନା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ । ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଫେବୃଆରୀ 18 ଓ 19 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେବ । 20ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ । 21 ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ବଜେଟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଧିବେଶନ:
ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 25ରୁ ଓ 28 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଧାନସଭା ଛୁଟି ରହିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ବିଭାଗୀୟ ବଜେଟ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ:
ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଓ 15 ଯଥାକ୍ରମେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଇଦୁଲ ଫିତର, ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ରାମନବମୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଓ 29 ଯଥାକ୍ରମେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ରହିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1, ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 3, ଏପ୍ରିଲ 5 ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏପ୍ରିଲ 4 ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 2, 6 ଓ 8ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ।
