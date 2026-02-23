ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: 40 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ, ଦେଶାନ୍ତର 73 ବାଂଲାଦେଶୀ

77 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2023ରୁ ଜୁନ 2024 ତୁଳନାରେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅପରାଧ ।

ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 23, 2026 at 5:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରରେ ଲାଗିଛି ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି 77 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଜି(ସୋମବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ରାଜ୍ୟରେ 40 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (Security Related Expenditure) ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ 'Other LWE Affected District' ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ "Legacy & Thrust" ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

77 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ:

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗତବର୍ଷ ମେ 2 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପି ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2261 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2184 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 77 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁଠି କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ?

  • ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 26
  • କଟକରେ 15
  • ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 6
  • ଗଞ୍ଜାମରେ 1
  • କନ୍ଧମାଳରେ 4
  • କୋରାପୁଟରେ 1
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3
  • ଜଗତସିଂହପୁରରେ 21

କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ?

77 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କରିନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଛି ।


ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଅପରାଧ, ଅପରାଧ ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ:

ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2023ରୁ ଜୁନ 2024 ତୁଳନାରେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅପରାଧ ।

  • ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା 3.5 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା 2.2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର 26.8 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା 8.3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ଼ ମାଡ଼ 73.3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ଅଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମାମଲା 1.6 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
  • ହତ୍ୟା ମାମଲା 7.4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ

କେତେ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ?

ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ 30958 ମହିଳା ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025 ମସିହାରେ 32687ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ହିଂସା ମାମଲା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଛି ।

୨୦୨୫ ମସିହାର ମହିଳା ହିଂସା ତଥ୍ୟ

  1. ଦୁଷ୍କର୍ମ 2994
  2. ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ 115
  3. ମହିଳା ଅପହରଣ 7378
  4. ମହିଳା ଚାଲାଣ 440
  5. ଅସଦାଚରଣ 7382
  6. ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା 1183
  7. ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର 1448
  8. ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା 485
  9. ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ 1
  10. ମହିଳା ଚାଲାଣ 111
  11. ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ 757
  12. ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି 145
  13. ଯୌତୁକ ଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 77
  14. ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା 4361
  15. ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା 5419

ସେହିପରି 2025 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 1304ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ 73 ହଜାର ୧୪୮ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 27713 ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଥାନାରେ ନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ରାଜ୍ୟର 706 ଥାନା ଅଛି । ସେଥିରୁ 623 ଥାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । 83ଟି ଥାନାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଦୁଇଟି ଥାନାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ସେହିପରି କଟକର 3 ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ । ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଆଦୌ ଲାଗିନାହିଁ ସିସିଟିଭି ।

କେତେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ?

ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ । ଅମାନିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଇନ । ଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇନ । କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଜୋରିମାନା । ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର 992 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 76 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 950 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଜାନ ଚାଳନା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 1630 । ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 88 ହଜାର 246 ଜଣ । ଆଦାୟ ହୋଇଛି 44 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 800 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ।

