ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: 40 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ, ଦେଶାନ୍ତର 73 ବାଂଲାଦେଶୀ
77 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2023ରୁ ଜୁନ 2024 ତୁଳନାରେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅପରାଧ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରରେ ଲାଗିଛି ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି 77 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଜି(ସୋମବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ରାଜ୍ୟରେ 40 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (Security Related Expenditure) ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ 'Other LWE Affected District' ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ "Legacy & Thrust" ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
77 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗତବର୍ଷ ମେ 2 ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପି ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2261 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2184 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 77 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ?
- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 26
- କଟକରେ 15
- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 6
- ଗଞ୍ଜାମରେ 1
- କନ୍ଧମାଳରେ 4
- କୋରାପୁଟରେ 1
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3
- ଜଗତସିଂହପୁରରେ 21
କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ?
77 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କରିନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲୁଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଅପରାଧ, ଅପରାଧ ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ:
ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2023ରୁ ଜୁନ 2024 ତୁଳନାରେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅପରାଧ ।
- ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା 3.5 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା 2.2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର 26.8 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା 8.3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ଼ ମାଡ଼ 73.3 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ଅଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମାମଲା 1.6 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
- ହତ୍ୟା ମାମଲା 7.4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ
କେତେ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ?
ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ 30958 ମହିଳା ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025 ମସିହାରେ 32687ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ହିଂସା ମାମଲା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
୨୦୨୫ ମସିହାର ମହିଳା ହିଂସା ତଥ୍ୟ
- ଦୁଷ୍କର୍ମ 2994
- ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ 115
- ମହିଳା ଅପହରଣ 7378
- ମହିଳା ଚାଲାଣ 440
- ଅସଦାଚରଣ 7382
- ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା 1183
- ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର 1448
- ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା 485
- ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ 1
- ମହିଳା ଚାଲାଣ 111
- ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ 757
- ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି 145
- ଯୌତୁକ ଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 77
- ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା 4361
- ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା 5419
ସେହିପରି 2025 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 1304ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ 73 ହଜାର ୧୪୮ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 27713 ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଥାନାରେ ନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ରାଜ୍ୟର 706 ଥାନା ଅଛି । ସେଥିରୁ 623 ଥାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । 83ଟି ଥାନାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଦୁଇଟି ଥାନାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ସିସିଟିଭି । ସେହିପରି କଟକର 3 ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ । ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ଆଦୌ ଲାଗିନାହିଁ ସିସିଟିଭି ।
କେତେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ?
ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ । ଅମାନିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଇନ । ଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇନ । କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଜୋରିମାନା । ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର 992 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 76 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 950 ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଜାନ ଚାଳନା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 1630 । ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 88 ହଜାର 246 ଜଣ । ଆଦାୟ ହୋଇଛି 44 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 800 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ।
