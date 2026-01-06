ETV Bharat / state

ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବି କମ; ପ୍ରଥମ 9 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 51 ପ୍ରତିଶତ

ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବଜେଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ କି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ODISHA GOVT FINANCE DEPARTMENT
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 6, 2026 at 10:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶେଷ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫/୨୨୬ ରୁ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ୧,୪୧,୫୩୬,୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାହା ମୋଟ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୫୧.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବଜେଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ କି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ୨୦୨୬/୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲାଣି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ।

ମୋହନ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫/୨୬ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର କୋଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ୧,୪୧,୫୩୬,୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୫୧.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ । ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାର ୯ ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୫୨.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।


ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭାଗ ୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗକୁ ବଜେଟ୍ରେ ମୋଟ ୩୫୩୭.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ଏଥିରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨୭୮୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ବିଜେଟ ଅର୍ଥର ଏହା ୭୮.୬୭ ପ୍ରତିଶତ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ସବୁଠୁ କମ ଅର୍ଥାତ ୧୨.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ବିଭାଗକୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ୧୩୧୯.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗକୁ ୭୫୮.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରୁ ମିଳିଛି । ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରୁ ୨୭.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।



ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ୪୦୪.୩୯ କୋଟି । ଏଥିରୁ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାତ୍ର ୨୧.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ । ଓଡିଶା ବିଧାନ ସଭା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୪୪.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ୩୦.୬୯ ପ୍ରତିଶତ । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୧୪୯୦୧.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଜଳସଂପଦ ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସରେ ୩୯.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୨୯୨୦୧.୩୧ କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ୩୫.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ୨୬.୮୩ ପ୍ରତିଶତ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ୩୭.୬୩ ପ୍ରତିଶତ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ୧୨.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।

ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟକୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦାୟ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ୧,୭୪,୭୩୦.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୮୪,୩୬୩.୯୮ କୋଟି ବା ୪୮.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ । ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ୩.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୫.୬୭ ପ୍ରତିଶତ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ୬.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୭.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ୩ ମାସରୁ କମ ସମୟ ଅଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ୩ ମାସରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।


ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାରର କଥା ଓ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ । କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁର୍ବଳ । ସରକାରରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି । ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯୋଜନା ଓ ବିଭାଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନରହିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ହେଉଛି । ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି । ମୋହନ ସରକାରରେ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହେଉଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଉପାୟ ନପାଇ ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଜେଟର ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ, ତାଗିଦ୍‌ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA BUDGET
BUDGET EXPENDITURE
BUDGET SPENT IN FIRST 9 MONTH
ODISHA GOVT FINANCE DEPARTMENT
ODISHA BUDGET EXPENDITURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.