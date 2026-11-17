୨୦୨୭-୨୮ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍, ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବ୍ୟୟ ସୀମା। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 17, 2026 at 7:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନୂଆ ରଣନୀତି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ୨୦୨୭-୨୮ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର କେବଳ ବଜେଟ୍ର ଆକାର ବଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ରହିବ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍।
ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ମନ୍ଥରତା ଓ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ହ୍ରାସ ଭିତରେ ବିକାଶମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାୟ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତୀକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଓ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍।
- ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୨୦୨୭-୨୮ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ।
ନଭେମ୍ବର ୧୬ରେ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରି ୨୦୨୬-୨୭ର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଏବଂ ୨୦୨୭-୨୮ର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ।
- ୬ଟି ରଣନୈତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ୍
କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ବଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ବିକାଶର ଲାଭକୁ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଫୋକସ୍। ସରକାରଙ୍କ ୬ଟି ରଣନୈତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି:
- ପିପୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟ (People First)
- ରୁରାଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ (Rural Empowerment)
- ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ (Prosperity for All)
- ଆୱାର ଲେଗାସି ଆୱାର ପ୍ରାଇଡ୍ (Our Legacy, Our Pride)
- ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିଡିଂ ଦ ୱେ (Technology Leading the Way)
- ପିପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ (People-Centric Governance)
ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
- ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ମନ୍ଥରତା ଚିନ୍ତା
ସରକାରଙ୍କ ଆୟର ହିସାବ କହୁଛି, ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ମୋଟ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ମନ୍ଥରତା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବ୍ୟୟ ସୀମା
ଏଥର ବଜେଟ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବ୍ୟୟ ସୀମା ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସିଲିଂ (Expenditure Ceiling)। ଏହି ସୀମା ଭିତରେ ରହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ।
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଜେଟ୍ ବରାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହା ସହ ନୂଆ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (Utilisation Certificate) ଏବଂ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଅର୍ଥର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
- ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ହ୍ରାସ, ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ରେ ଜିଏସଡିପିର ୩ ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳରେ ଏହା ୨.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିବାର ଆକଳନ ରହିଛି।
ସେହିପରି ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ୨୦୨୭-୨୮ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସୀମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
- ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ବଜେଟ୍
ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
- ଡିସେମ୍ବର ୧୯: ସବୁ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବେ
- ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୮: ପ୍ରି-ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩: ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ହେବ
- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬: ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରାଯିବ
- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୮ରୁ ୧୨: କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ
- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ: ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ୨୦୨୭-୨୮ ବଜେଟ୍
- ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାସ୍ତବ ବିକାଶ ଉପରେ ନଜର
ଅର୍ଥନୀତିର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ବଜେଟ୍ର ଆକାର ବଡ଼ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ।
ତେବେ ୨୦୨୭-୨୮ ବଜେଟ୍ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦଲିଲ ହେବ, ନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାରୁ କୋଟିଆ ଯାଏଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ହେବ ଗୃହ
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଭୁବନେଶ୍ବର