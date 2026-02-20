Odisha Budget 2026: ବଜେଟରେ 16 ନୂଆ ଯୋଜନା, ମଡେଲ୍ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ 100 କୋଟି
2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Published : February 20, 2026 at 6:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ବଜେଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଗୃହରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଚଳିତ ଥର 3 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି । ତେବେ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସରକାର ଆଣିଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ-
VB-G RAM G – ପାଇଁ 5575 କୋଟି । ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟି । 100 ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମ ବଜାର (ମଡେଲ ମଣ୍ଡି) ପାଇଁ 100 କୋଟି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ 100 କୋଟି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 240 କୋଟି । ବିରଳ ପୃଥିବୀ କରିଡର ପାଇଁ 10 କୋଟି । ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ - ଓଡ଼ିଶା (SITI-ଓଡିଶା) । ଅଣସଂଯୋଗିତ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 1000 କୋଟି । ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର । ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର (WTC) । ରାଜ୍ୟ ଏଆଇ ମିଶନ ପାଇଁ 23 କୋଟି ।
ସେହିପରି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 150 କୋଟି । ଡାଲଖାଇ ପାଇଁ 220 କୋଟି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ । ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ 10 କୋଟି ।