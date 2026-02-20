ଆଜି ଖୋଲିବ ମୋହନଙ୍କ ପେଡ଼ି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ବ, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଆକାର ଉପରେ ନଜର
ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା, ଆସିବ କି ନୂଆ ଯୋଜନା ?
Odisha Budget 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଖୋଲିବ ମୋହନଙ୍କ ପେଡ଼ି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିପାରେ ଚଳିତ ବଜେଟ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟର ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବଜେଟ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ । ଗତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଯାହା 1 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ବଜେଟ ଅଟକଳର ପ୍ରାୟ 59 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେ, କ'ଣ ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବା ଚଳିତ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ।
ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି:
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ :
ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ :
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସର ଅଂଶ:
ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ:
ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ୨୦୨୪-୨୫ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିଗ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟୟ :
