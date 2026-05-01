କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ମାର୍କ ସିଟ୍
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଘରେ ବସି କିପରି ଜାଣିବେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : May 1, 2026 at 4:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ । ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଜାଣି ପାରିବେ ।
କିପରି ଜାଣିବେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ?
ବୋର୍ଡ ୱେବ ସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.bseodisha.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ । OR10 space ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ କରି 5676750କୁ ମେସେଜ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ । ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବେ । ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ । ନିଜର ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ 7710058192କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରୁ BSE ଟାଇପ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ।
ସେହିପରି ରିଚେକିଂ ତଥା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଟୋଲ ଫ୍ରି-ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯିବ । ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ପାରିବେ । ସେନେଇ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍:
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣିକି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏହା କେବଳ ମାଟ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।"
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାହୋଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ:
ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସହିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବିଭାବକ । ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ମୟୀ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି । ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି । ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । କେବଳ ଗଣିତରେ ଟିକେ କମିଯାଇ ପାରେ । ତଥାପି 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।"
ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମୋର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ । ଇଂରାଜୀରେ ଟିକେ ମାର୍କ କମିପାରେ । ତଥାପି 92 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ।"
ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," କାଲି ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ । ବହୁତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହୋଇଛି । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର /କଟକ