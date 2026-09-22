ETV Bharat / state

୨୩-୨୪ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ! ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସମସ୍ତ RTO, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପରିବହନ କମିଶନର

ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ-କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର। ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Heavy Rain Odisha
ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ-କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର। ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆସନ୍ତା ୨୩ ଓ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO)କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।

Heavy Rain Odisha
ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ-କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର। ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। (ETV Bharat Odisha)

ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଖର ଜଳ ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାତାୟାତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ।

RTOଙ୍କ ସହ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ଆଲୋଚନା

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସମସ୍ତ RTOଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମସ୍ତ RTOରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୋଲିସ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

Heavy Rain Odisha
ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ-କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର। ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନଜର

ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ, କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାନବାହନକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଡରଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ଓ ରାଜପଥ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ରାସ୍ତା, ପୋଲ କିମ୍ବା କଲଭର୍ଟର ସ୍ଥିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯାତାୟାତ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଚିକିତ୍ସା ସେବା, NHAI, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ।

ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚାଳକ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାଜନିତ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

Heavy Rain Odisha
ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ତଳିଆ ପୋଲ-କଲଭର୍ଟ, ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର। ରାତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ରିକଭରୀ ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। (ETV Bharat Odisha)

ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ବର୍ଷା ସମୟରେ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ, ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଗରେ ଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରଟେକିଂରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଡାଇଭର୍ସନ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ସ୍ଥଳ ଓ ଯାତାୟାତ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କିତ ରୁଟ୍‌ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା RTOଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ସଂଘ, ବସ୍ ମାଲିକ, ମାଲ ପରିବହନକାରୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋ ସଂଘ, ସ୍କୁଲ୍ ପରିବହନ ପରିଚାଳକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଯାତାୟାତ କଟକଣା ପାଳନ କରିବା ସହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ; 'ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୭ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

STA FOR RAIN
ପରିବହନ ବିଭାଗ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
RTO ODISHA
HEAVY RAIN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.