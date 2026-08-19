ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ୨୨ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା !

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

IMD WEATHER FORECAST
ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ,୨୨ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ! ଆସନ୍ତା ୨୨ ଓ ୨୩ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୨ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।

ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।

ସେହିପରି ୨୨ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ଚେତାବନୀ ।ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୨୧୭.୦ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଵର୍ଷା ଚେତାବନୀ: ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ୪ ଜିଲ୍ଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା: ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପ୍ରସବ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ମା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଲେ ଯୁବକ: 5 ଦିନ ତାଳଗଛରେ ଝୁଲି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

LOW PRESSURE BAY OF BENGAL
ODISHA RAIN ALERT
IMD RED ALERT
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର
IMD WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.