Cyclone Storm: 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 29 ଯାଏଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଆସନ୍ତା 28ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା । ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 23, 2026 at 5:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ 28ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ 27ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଓ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୭ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ...
- ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି
- ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶନିବାର) ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ
- ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ
- ଆସନ୍ତା 26ରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ
- ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ
- ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
- ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha #lowpressure https://t.co/ymNnmRgdrr— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 23, 2026
କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ ?
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।
27ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ?
ସେହିପରି ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ ।
ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା...
- ଗଞ୍ଜାମ
- ଗଜପତି
- ପୁରୀ
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ?
- ମାଲକାନଗିରି
- କୋରାପୁଟ
- ରାୟଗଡା
- କନ୍ଧମାଳ
- ନୟାଗଡ
- ଖୋରଧା
- କଟକ
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
- ଜଗତସିଂପୁର
- ଯାଜପୁର
- ଢେଙ୍କାନାଳ
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ
- କେନ୍ଦୁଝର
- ବାଲେଶ୍ୱର
- ଭଦ୍ରକ
ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ?
- ନବରଙ୍ଗପୁର
- କଳାହାଣ୍ଡି
- ବୌଦ୍ଧ
- ଅନୁଗୋଳ
ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ:
ସେହିପରି 28ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡା କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କକଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂପୁର , ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Fishermen Warning #fishermen #warning https://t.co/8qcpSDHPVf— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 23, 2026
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫ ରୁ ୪୫ ପବନ ବହିବା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଅକ୍ଟୋବର 24) ଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ୨୯ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର