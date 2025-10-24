ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ
ଗମନାଗମନର ବିକଳ ଚିତ୍ର । ପୁଣି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ ।
Published : October 24, 2025 at 9:04 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ପୁଣି ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି । ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ । ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମର ଶରୀର ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ମାନର ସହକାରେ ପହଞ୍ଚିି ପାରୁନି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭିବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଆଢ଼େନିଗଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ । ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ି, ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ବାଇକରେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ:
ଗତକାଲି (ଗୁୁରୁବାର) ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କାଚପାଜୁ ଗାଁର ସୁନାମତି ବେହେରାଙ୍କ ବାଉଁସୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ିରେ କାଚପାଜୁ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଢ଼େନିଗଡ଼ଠାରୁ କାଚପାଜୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଏକ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାଠାରେ ମହାପରାୟଣ ଗାଡିଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସାମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକ ବାଇକରେ ଦୀର୍ଘ 6 କି.ମି ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବୋହି ନେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
'ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା'
ଏନେଇ ସମାଜସେବୀ ଦେବାଶିଷ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି,"କାଚପାଜୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ି,ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ବାଇକରେ ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଖଃର ବିଷୟ । ଆଢ଼େନିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଡରା,କାଚପାଜୁ, ସାବେରୀ, ଲକଡ଼ପାଜୁ ଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଓ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମିଳୁନାହିଁ ସମ୍ମାନ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେପରି ସାତ ସପନ ହୋଇ ରହିଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସିଡିଏମଓ :
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ସିଡିଏମଓ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଚପାଜୁ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ । ସେହି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇଛନ୍ତି । କାଚପାଜୁ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ।" ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁସୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମହାପରାୟଣ ଗାଡି ନ ମିଳିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଳା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ