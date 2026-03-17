ସମୁଦ୍ରର ଛାତି ଚିରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା 'ନନ୍ଦାଦେବୀ'; ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଧିରଜଙ୍କ ସାହାସିକତା

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୋଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ନନ୍ଦାଦେବୀକୁ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ।

Indian LPG tanker Nanda Devi Captain Dhiraj Agrawal
ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ କ୍ୟାପଟେନ ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 17, 2026 at 10:13 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

ବଲାଙ୍ଗୀର: ସାହାସିକତା ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ଘମାଘୋଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ଛାତି ଚିରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ । ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ହର୍ମୋଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ପୁଅ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ । ଧିରଜଙ୍କ ଏହି ବୀରତ୍ବ ପାଇଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସମଗ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘମାସାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ । ଇରାନ ହର୍ମୋଜ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ଏପରି କି ଇରାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ଜଳପଥରେ ଶତାଧିକ ଜାହାଜ ଅଟକି ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇନ୍ଧନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସମାନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଭାରତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ 'ନନ୍ଦାଦେବୀ' ରହିଥିଲା । ଏହି ଜାହାଜର କ୍ୟାପଟେନ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ । ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସଫଳତାର ସହ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାହାଜକୁ ଭାରତ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଅବଦାନକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରା ଯାଇଛି ।

ଧିରଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କ୍ୟାପଟେନ ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ନନ୍ଦାଦେବୀ ନାମକ ଜାହାଜକୁ ନେଇ ୟୁଏଇରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲେ । ହେଲେ ଆମେରିକା -ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୋଜ ଜଳପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଜାହାଜ ନନ୍ଦାଦେବୀ ୪୬ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ନେଇ ଏହି ଜଳପଥରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଇରାନ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଇରାନ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ।

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିବାସୀ ସ୍ବର୍ଗତ ରମେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ । ସେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆଇଟିଆଇ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମେରାଇନ୍ ପାଠ ପଢିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଏହି ଜାହାଜରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାହାଜର କ୍ୟାପଟେନ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସହାସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିରଜଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।

ଧିରଜଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି," ଧିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ମୋର ସାନ ଭାଇ । ସେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ପରେ ସେ ବରଗଡ଼ ରେ ଆଇଟିଆଇ ପାଠ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ସେ ମେରାଇନ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମେରାଇନ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଜାହାଜରେ କ୍ୟାପଟେନ ହୋଇଥିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ସହ ହାମୁର୍ଜ ଜଳ ପଥରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନର ଆଲୋଚନା ପରେ ସେମାନେ 46 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ନେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ଏହି ଅବଦାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ।"

