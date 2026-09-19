୪୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ବଡ଼ ରାୟ, ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି
ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୫ ଏକର ନଦୀ ପଠା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 7:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ୪୫ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ବଡ଼ ରାୟ । ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ବାତିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଦାଲତ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପିଟିସନ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୫ ଏକର ନଦୀ ପଠା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି କ’ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରେ ? କେବଳ ରେଭେନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଚଢ଼ିଗଲେ କି ମାଲିକାନା ମିଳିଯାଏ ? ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଥିଲେ କି ନଦୀ ପଠା ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ? ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୪୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜମି ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
45 ବର୍ଷ ଜମି ବିବାଦର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ
ବିବାଦରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ନଦୀ ପଠା ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏତେ ବିପୁଳ ମୂଲ୍ୟର ଜମି କିପରି ନଦୀ କିସମରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡକୁ ଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲାଟି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ପିଟିସନ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ସାବିକ-ହାଲ ରେକର୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ, ପେସକାରୀ ବଦର, ଆମିନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ତହସିଲଦାର ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ପରିଷଦ ବିବାଦୀୟ ଜମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ବାତିଲ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜମିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ସାବିକ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ଜମି ‘ଅନାବାଦୀ’ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିସମ ଥିଲା ‘ନଦୀ’ । ଅର୍ଥାତ୍, ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡରୁ ହିଁ ଏହା ନଦୀ ପଠା ଜମି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ।
ପୂର୍ବତନ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟେଟ ଆବୋଲିସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପରେ ଏହି ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଆଧାର ଭାବେ ୧୯୪୪ ମସିହାର ଏକ ଲିଜ ଦଲିଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମି ନିହିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସରକାରୀ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ବୈଧ ଅନୁମୋଦନ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ନିଜ ଅଧିକାରର ଆଧାର କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "କେବଳ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଥିବା, ମ୍ୟୁଟେସନ ହେବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଥିଲା, କ୍ରେତା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ୪୫ ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ଓ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା’’ ।
ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ଜମି
ପରିଷଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜମିର ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଓ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ନିହିତ ହେବାର ଆଇନଗତ ପରିଣାମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତହସିଲଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଟି କୁଆଖାଇ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ‘ନଦୀ’ କିସମକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ।
ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଓ ପ୍ରମାଣ ବିଚାର କରି ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ବିବାଦୀୟ ୫ ଏକର ନଦୀ ପଠା ଜମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସାବିକ ଓ ହାଲ୍ ରେକର୍ଡ, ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ନାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୪୫ ବର୍ଷର ଏହି ବିବାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ରାୟ କେବଳ ଏକ ଜମି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ନଦୀ ପଠା ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର, ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ଏବଂ କେବଳ ରେଭେନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଥିବାର ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ।
ନଦୀ ପଠା ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ଫଳରେ ନଦୀର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ରାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ସହ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି କୁଆଖାଇ ! ୫ ବର୍ଷରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ହେଲା କାଳ; କୁଆଖାଇରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣକ ମୃତଦେହ ଠାବ, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର