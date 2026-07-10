ରକ୍ତ ଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୋଦାଳରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ରକ୍ତଦାତା
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
By PTI
Published : July 10, 2026 at 8:07 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରକ୍ତଦାନ ମହତ ପୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦାନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କୋଦାଳରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ । ଏମିତି ଏକ ଦୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମରେ ଘଟିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ମାଝୀ (୩୫) । ସେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଝିଅକୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ବାକି ଅର୍ଥ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କୋଦାଳରେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ରକ୍ତଦାତା
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଇତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାନପୁଟର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବେ ସାଇତ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ବିଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଲୁହା କୋଦାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚକ୍ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର