ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏଠି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 24, 2026 at 1:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧ ନାଁରେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ l
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 'ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କଲେ । ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଗଲା, ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା । ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ କରାଗଲା l ପିଲାଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେଉ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି l ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ସଫଳତାର ସହ ହେବ ସେନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ସହ ଯିଏବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଏ ସମସ୍ୟା ନଉପୁଜେ ସେନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।'
ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ନାଶନାଲ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନଟିଏକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି । ଉପା ସରକାର ସମୟରେ 69 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ସରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଓ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ଆମ ସରକାର ନିଜ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ସେହି ସମୟରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବଦନାମ ହେଉ l ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା କିଛି ସଂଗଠନ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି l ନିଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ସରିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ,ଫଳ ବାହାରିଛି ,ଦୋଷୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ? କେତେବେଳେ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ନାଁରେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରା ହେଉଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରହିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ, ନେତା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ସହ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମିଶି ଏଭଳି ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି l ବଂଲାଦେଶ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତକୁ ଟୁକଡେ ଟୁକଡେ କରି ଦେବାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏଠି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ l'
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ପୋଲିସର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ନଥାଏ । ହେଲେ ଯେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼େ ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ l ପିଲାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ନିଜେ ରାଜନୈତିକ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି ନେତା l ଆମ ସରକାରରେ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50 ହାଜର ପିଲା ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସରିଲେଣି l ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂଣ୍ଣ ହେବେ l'
ବିଜେଡି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି-ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିକୁ କ଼ଡା ସମାଲୋଚନା କରି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି । ବିଜେ଼ଡି ଥରେ ମନେ ପକାଉ, ନିଜ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିଲା l କନେଷ୍ଟବଳ , ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା 3 ଥର ଧରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଲା । ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ ହେଇଛି । ASO ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିଲା l ସେ ସମୟରେ କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବିଜେଡି ସରକାର ନେଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏ ସଂପର୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ନୈତିକତା ବିଜେଡିର ନାହିଁ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି