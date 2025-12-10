ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ, ଆଗକୁ ଦଳର ଅଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍

ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଟିମ୍‌ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ, ଆଗକୁ ଦଳର ଅଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ୭ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମର ଓ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l


ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ l ଆଗକୁ ଅଛି ବଡ ଯୋଜନା l ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି l କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l

ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ ।
ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ । (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ କର୍ମଶାଳା ନେଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଠକରେ ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଗାମୀ ଖସଡ଼ା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ହୋଇଛି । କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶରେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବ, ସେ ନେଇ ହେଉଛି ମାନସମନ୍ଥନ । ବିଜେପିର ଆଗାମୀ ଦିନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା କର୍ମଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।"



ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ । ଦଳ ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜେପି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି । ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛି ।

ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ।
ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। (ETV BHARAT ODISHA)

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଲୋକେ ବିଜେପି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବିଜେପି ହାତରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।


ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ଯରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ସ୍ଵଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l ଲୋକମାନେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାମକୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରସଂଶା କରୁଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ l"

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ (ETV BHARAT ODISHA)

ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଦଳ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତି ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଦୀ..ସମୁଦ୍ର..ମହାସମୁଦ୍ର.. ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍; ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP OFFICE BEARERS WORKSHOP
ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ
BJP OPERATION LOTUS
ODISHA BJP
BJP OFFICE BEARERS WORKSHOP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.