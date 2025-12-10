ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ, ଆଗକୁ ଦଳର ଅଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍
ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ ।
Published : December 10, 2025 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା।
ସେହିପରି ୭ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମର ଓ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ l ଆଗକୁ ଅଛି ବଡ ଯୋଜନା l ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି l କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ କର୍ମଶାଳା ନେଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବୈଠକରେ ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଆଗାମୀ ଖସଡ଼ା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ହୋଇଛି । କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶରେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବ, ସେ ନେଇ ହେଉଛି ମାନସମନ୍ଥନ । ବିଜେପିର ଆଗାମୀ ଦିନର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା କର୍ମଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।"
ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ । ଦଳ ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜେପି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି । ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଲୋକେ ବିଜେପି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବିଜେପି ହାତରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ଯରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ସ୍ଵଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l ଲୋକମାନେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାମକୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରସଂଶା କରୁଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ l"
ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଦଳ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତି ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
