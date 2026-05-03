ଅଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ ଦଖଲ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବୁ: ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢିବା ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ । କାଲିର ଫଳାଫଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 3, 2026 at 10:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ପ୍ରାୟ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କାଲିର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢିବା ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ l
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଅଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି, କଳିଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଆମେ ଆଶାବାଦୀ କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ ହେବ । କଳିଙ୍ଗ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବିହାର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ l ଆଉ ବାକି ଅଛି ବଙ୍ଗ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିବୁ ।"
ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି," ଆସାମରେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତରେ ବିଜେପି ଜିତିବ l ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଆଣିବ ବିଜେପି । ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଆସିବ l କେରଳ ଓ ତାମିଲ ନାଡୁରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ l ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାଙ୍କ ମତ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ପଡିଲା l ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିବ l ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଜିତିଲା l ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରରେ ବି ବିଜେପି ଜିତିବ l "
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର 77ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । 294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 293ଟିରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର