ମହିଳା ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି; କହିଲା, ବିଜେଡ଼ି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ
ମହିଳା ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମିତି ଧୋଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଓ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 19, 2026 at 2:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବିରୋଧ କରିବା । ସେମାନେ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ମହିଳା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ସରଂକ୍ଷଣ ପାଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ? ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁ ନାହାନ୍ତି । ମହିଳା ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମିତି ଧୋଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଓ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l
ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତିନି ଦିନ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦ ସରଗରମ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କେବଳ ୨୯୮ ଭୋଟ ପାଇଥିବାବେଳେ ୨୩୦ ଜଣ ସାଂସଦ ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଲ୍ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ-ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବିରୋଧ କରିବା । ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ । ଏବେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ l
ସରକାର ଯାହା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ । ସବୁଥିରେ ବିରୋଧ କରିବେ । ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ବିଲ ପାସ ହେଇଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଆନ୍ତା, ମହିଳା ପଦାଧିକାର ବଢ଼ିଥାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ବିଜେଡ଼ି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି'
ବିଜେଡ଼ି-କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । ସବୁବେଳେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମହିଳା ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତେ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ନୁହେଁ, ପରାଜୟ ହେଲା । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା କହିବୁ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ହଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ଆମ ସମୟରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନହେଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ।
ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦଳ ସୁବିଧାବାଦୀ ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ପବନ ହେଲା ଛତା ସିଆଡେ। ବିଜେଡି ପୁଣି ଯେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବ, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ଦିନକୁ ଭାରତବାସୀ କଳାଦିବସ ଭାବେ ଦେଖିବେ-ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
ସେହିପରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଯଦି ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ଦିନ ତାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା । କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାରଣରୁ ବିଲ କାଟ ଖାଇଲା । ସାରା ଦେଶରେ ମା'ମାନେ କାଲିର ଦିନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ସାରଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ଗତକାଲିର ଦିନକୁ ଭାରତବାସୀ କଳାଦିବସ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହେବା ଦିନ ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ବିଲ କାଟ ଖାଇବା ଦିନ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କଳଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ ଦେଶବାସୀ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ "ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପିର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ: ନବୀନ