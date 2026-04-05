ଖୁବଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, DPC ଘୋଷଣା ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ରାଜ୍ଯରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଉଦ୍ଯମ, ଆଗକୁ ମୋହନ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 5, 2026 at 12:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ସରକାର କରିଥିବା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଦୁଇ ବର୍ଷ, ଜୁନ ମାସରେ ପୂରଣ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ।
ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ହେବକି ଅଦଳବଦଳ:
ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ପଦବୀ ପୂରଣରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଅଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ଆଣି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ଅଦଳବଦଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।
ସେପଟେ କିଛିଦିନ ତଳେ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି (DPC) ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାର ଚେୟାରମ୍ଯାନ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତ ପରେ ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି l କାରଣ ଯେଉଁମାନେ DPC ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦୌଡରେ ନାହାନ୍ତି ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ:
ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏହି ଅନୁମାନ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପଦବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାରୁ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 147 ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ, ଏହାର 15 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 22 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ରହିପାରିବେ l ହେଲେ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି 16 ଜଣ । ଆଉ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏମିତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ:
- ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆଧାରରେ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
- କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଥିବାବେଳେ 15 ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛି
- 21ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେ
- ଜଣେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିପାରେ
- ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ଟିମ୍ କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ । ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଆସିଛି । ଇରାଶିଷଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଚେହେରା ଭାବେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି । କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର DPC ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିବା ପରେ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଆଗରେ ଅଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରି ବିକାଶକୁ ତେଜ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଚେକ୍ ଦେବା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ, ଏବଂ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦର ମୋହର ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।"
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତି ନେବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର