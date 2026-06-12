୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; । ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ରଖିଲେ ମତ

୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ସରକାରର ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ । ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟତର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଡବଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ।
୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି "ଓଡିଶାରେ ଏକକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଠିକ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋହନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ତା' ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ୨ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମିଶିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ-ଦୁଃଖ ବୁଝିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁରୂପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଆମର ନୀତି ହେଉଛି, ବିକାଶର ସୁଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗୀଦାର । ବିଶେଷକରି, ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିଛି ।"
୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
"ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ଆମେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛୁ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟତର କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରୋଡମ୍ୟାପରେ ଆଧାରରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଡବଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ୨ ବର୍ଷରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କଟାକ୍ଷ :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ତଥାକଥିତ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ସୁଶାସନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ମାସ ପରେ ୮୦ ତମ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିବା । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିଜୁଳି, ପିଇବା ପାଣି ଓ ସବୁଦିନିଆ ସଡକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା ? ଏ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ? ଏହି ଐତିହାସିକ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି । ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଶନ ପାୱାର ଗଠନ କରିଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରେଖାଙ୍କିତ ୪ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଗରିବ, ମହିଳା, ଅନ୍ନଦାତା ଓ ଯୁବବର୍ଗ’ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ୨୦୬୦୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସହାୟତା :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ଯାବିନେଟରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ୬୦୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରର ୧୩୦୦ ଗରିବ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାବେ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ SHG କୁ ରିହାତି ସୁଧରେ ୩୮ ହଜାର ୭୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
:-କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଯୋଜନା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫-୨୬ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଗତ ମାସ ୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୭୭ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ରବି ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି । କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ଯୋଗ ଯୋଜନା, ୧୦୦ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, PACS/LAMPCSକୁ One-Stop Shop କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । NFSA ଓ SFSS ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ୮୮୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ।
ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ସାକ୍ଷରତା ଏକ ବଡ ସମସ୍ଯା ନୁହେଁ । ସମସ୍ଯା ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଆମ ସରକାର ଦୁଇଟି ଐତିହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୨ ଶହ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୩୨୨ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ ହଜାର ୬୧୫ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ।
କେଜିରୁ ପିଜି ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ୪ ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୮ଟି ନୂଆ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥାତ free & universal କରିବା ପାଇଁ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।୩ ନୂତନ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ :-
ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ - ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ଯ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର ୩୨ ହଜାର ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ମହାରାଜା ଯଯାତୀ କେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମବିବିଏସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଛନ୍ତି । ୩ଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ୨ଟି ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୧୯୭ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଏବଂ ପାରାମେଡିକ୍ସ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ୱେକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଚଳିତ ବଜେଟରେ ୭୨ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟ GDPର ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ଅନୁପାତ ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ୫୭ଟି ସେତୁ ଓ ୪ଟି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯାତାୟତ ଭିଡ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ୩୬ଟି ରାସ୍ତାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ୮ଟି ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଆଜି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ୱେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅମ୍ବାଭୋନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ୱେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜୟପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ୱେ, ଭୁବନେଶ୍ବର ରାଇଟ ଆକ୍ସେସ ରୋଡ ନେଟୱାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନ କାନନ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।୨ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର କୋଟିର ୧୧୪ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ :-
ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ରୋଡ ସୋ'ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୨ ବର୍ଷରେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଜରିଆରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ୫ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ୨ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୧୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ୨ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି :-
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଅନେକ ଥର ଏକ ସିଧା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ‘କେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧିକ କେସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଓଡିଶା ନକ୍ସଲ ଓ ମାଓ ହିଂସା ମୁକ୍ତ । ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଦଣ୍ଡହାର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ମାତ୍ର ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୬୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରୀକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ୮୭.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମାନକ ନୁହେଁ, ତ ଆଉ କେଉଁ ମାନକକୁ ଧରାଯିବ, ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିବେ, ତେବେ ଆମେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏଥି ପାଇଁ ୨୧ ହଜାର ୧୮୬ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
୩୦୦ କୋଟିରେ ୭୭ ଏକର ଜମିରେ ଆଇକନିକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି :- ୨ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ନିକଟରେ ୭୭ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଆଇକନିକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପରି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ୩ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡିଶାରେ ୫ଟି ଗ୍ଲୋବାଲ କାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।୨ ବର୍ଷରେ ୯୪୬ ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ :-
୧୯୯୨ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୭୫ ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ୨ ବର୍ଷର ସରକାରରେ ୯୪୬ ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୨୮ ହଜାର ୫୩୧ ବାସହୀନ ପରିବାରକୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ୪ ଡିସମିଲ ଘରବାରି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି । ୨୫ ହଜାର ୬୪୩ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୦୮ ଟି ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ ଖୋଲାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି ।ଗତ ସରକାରରେ ରାଜୀବ ଭବନ ଥିଲା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ :-
ଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ରାଜୀବ ଭବନକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ୬ ଟି ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ଫଳରେ ୫୦ ଟି ଗ୍ରାମରେ ୯୦୮.୪୨ ହେକ୍ଟର-ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ୭୮ ହଜାର ୫୭୨ ହେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରି ୧ ହଜର ୯୪୧ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଆର.ସି.ସି.-ଲାଇନଡ Field Channels ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି । ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ଓ ଖୋଲା କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୨୨ ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯାହା ୫ ହଜାର ୭୦୩ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୪ ବର୍ଷରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ :-
ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ, ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଓ କୁସୁମୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ୪ ହଜାର ୫୧୩ ହେକ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ୨୭ ହଜାର ୩୨୫ ଟି ନୂତନ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ୬ ହଜାର ୧୭୧ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 'ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉଠା କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ' ମାଧ୍ୟମରେ ୩୧ ହଜାର ୩୧୮ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ୨ ବର୍ଷରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ :-
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବର୍ଗର । କେବଳ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ୨୪ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ନହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଅସମ୍ଭବ ।ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରପଆଉଟ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସହିଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୧୬୧୬ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ୩ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମେସ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୨.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାନୁପାତିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । SEBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ଏହାକୁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି ।ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେବେ ଆଉ ୬ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ :-
ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି । ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାସିକ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି । ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସେଚୁରେସନ ମୋଡ ପାଇଁ ଆଉ ୬ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର