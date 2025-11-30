ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ; ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣିବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, କେବେ ଓ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଓ ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 'ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ' ।
Published : November 30, 2025 at 5:09 PM IST
Bihanga Utsav 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିପଡେ ଚିଲିକା । ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି । ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକା ଆସନ୍ତି । ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଓ ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ (ସୋମବାର)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 'ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ' । ଏହା ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ (ଶନିବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
Odisha Bihanga Utsav 2026 is almost here!— PCCF WL & CWLW, Odisha (@PCCFWL_Odisha) November 28, 2025
Slots are filling fast grab yours now for an unforgettable experience at Satapada–Rajhans & Mangalajodi.
Activities: 1 Dec 2025 – 28 Feb 2026
Book now https://t.co/FwxjLMpDCe#OdishaBihangaUtsav2026 #ChilikaLake #EcoTourOdisha pic.twitter.com/qljp0RaIsw
ଏନେଇ ଚିଲିକା DFO ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, ଚିଲିକାରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ବିହଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ରୁହେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ରୁହେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଣିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଭ୍ରମଣ କରି ଏକ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଭଳି ଆସିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ:
ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:-
- ସାତପଡ଼ା-ରାଜହଂସ (ସୋମବାର ଠାରୁ ରବିବାର)
- ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି (ସୋମବାର ଠାରୁ ରବିବାର).
ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେବୁଆରି ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:-
- ନଳବଣ (ଶନିବାର ଓ ରବିବାର)
କିଭଳି କରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ:
ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ http://ecotourodisha.comରେ ପଞ୍ଚିକରଣ କରିପାରିବେ । ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ (Destination), ସ୍ଥାନ (Location), ରହଣୀ ସୁବିଧା (Accommodation), ଚେକ୍ ଇନ୍ , ଚେକ୍ ଆଉଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଆଦି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଦିନକୁ କେତେ ଜଣ ବୁଲିପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଥମେ ବୁକିଂ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟା ଦିଆଯିବ ।
Odisha Bihanga Utsav 2026 is almost here!— PCCF WL & CWLW, Odisha (@PCCFWL_Odisha) November 29, 2025
From 1st Dec 2025 till 28th Feb 2026
-Satapada–Rajhans (Mon-Sun)
-Mangalajodi (Mon-Sun)
From 6th Dec 2025 till 28th Feb 2026
-Nalabana (Sat-Sun)
Book now at https://t.co/FwxjLMpDCe#OdishaBihangaUtsav2026 #ChilikaLake #EcoTourOdisha pic.twitter.com/ltrKTKXute
ନାଗରିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ-୨୦୨୬:-
ନଳବଣ:
ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି:- WRTC, ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟ, ବାଲୁଗାଁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ
- ନଳବଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ
- ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ
କଣ ରହିଛି ନିୟମ:
- ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ
- ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ
- ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ରଖାଯାଇଛି
ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:
- ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୯:୦୦
- ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୯:୩୦
- ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୧୦:୦୦
ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତ (ଶନିବାର ଓ ରବିବାର))
Explore the breathtaking beauty of Chilika, embrace the wilderness, and be part of " ଓଡ଼ିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ" — odisha’s grand celebration of birds.— PCCF WL & CWLW, Odisha (@PCCFWL_Odisha) November 14, 2025
booking details and more coming soon exclusively on https://t.co/FwxjLMpDCe and https://t.co/mirmkl5mNW.
Stay tuned!#WildlifeOdisha pic.twitter.com/H5KeBk7Uwj
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି:
ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି:- ମଙ୍ଗଳାଜୋଡି ୱାଚ ଟାୱାର
ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(ସମସ୍ତ ତାରିଖ)
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ମଙ୍ଗଳାଜୋଡିରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ
- ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍
- ଚା
- ପାନୀୟ ଜଳ
- ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଳଖିଆ
ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:
- ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୬: ୩୦
- ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୬: ୪୫
- ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୭:୦୦ (କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ)
କଣ ରହିଛି ନିୟମ:
ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ (ପ୍ରତିଦିନ) ସର୍ବାଧିକ 32 ଜଣ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ (ପ୍ରତିଦିନ) 48 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ।
ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ
ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ରଖାଯାଇଛି
ସାତପଡ଼ା-ରାଜହଂସ:
ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ:- ସିଡିଏ, ସାତପଡ଼ା
ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(ସମସ୍ତ ତାରିଖ)
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
- ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ
- ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍
- ରାଜହଂସ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ
- ଚା
- ପାନୀୟ ଜଳ
- ସାତପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ
ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:
- ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୯:୦୦
- ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୯:୩୦
- ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୧୦:୦୦ (କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଘର କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଦେବୀ
ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ତିନିଦିନ ଧରି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣାହେବେ
କଣ ରହିଛି ନିୟମ:
ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ (ପ୍ରତିଦିନ) ସର୍ବାଧିକ 30 ଜଣ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ (ପ୍ରତିଦିନ) 45 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ
ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ
ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର