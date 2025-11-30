ETV Bharat / state

ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ; ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣିବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, କେବେ ଓ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା

ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଓ ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 'ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ' ।

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Bihanga Utsav 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିପଡେ ଚିଲିକା । ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି । ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକା ଆସନ୍ତି । ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଓ ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ (ସୋମବାର)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 'ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ' । ଏହା ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ (ଶନିବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଚିଲିକା DFO ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି, ଚିଲିକାରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ବିହଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣିରେ ରୁହେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ରୁହେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଣିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଭ୍ରମଣ କରି ଏକ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଭଳି ଆସିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (Ecotourism Portal of Govt. of Odisha)


ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ:

ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:-

  • ସାତପଡ଼ା-ରାଜହଂସ (ସୋମବାର ଠାରୁ ରବିବାର)
  • ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି (ସୋମବାର ଠାରୁ ରବିବାର).

ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେବୁଆରି ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:-

  • ନଳବଣ (ଶନିବାର ଓ ରବିବାର)

କିଭଳି କରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ:

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (Ecotourism Portal of Govt. of Odisha)

ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ http://ecotourodisha.comରେ ପଞ୍ଚିକରଣ କରିପାରିବେ । ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ (Destination), ସ୍ଥାନ (Location), ରହଣୀ ସୁବିଧା (Accommodation), ଚେକ୍ ଇନ୍ , ଚେକ୍ ଆଉଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଆଦି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଦିନକୁ କେତେ ଜଣ ବୁଲିପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଥମେ ବୁକିଂ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟା ଦିଆଯିବ ।

ନାଗରିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ-୨୦୨୬:-

ନଳବଣ:

ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି:- WRTC, ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟ, ବାଲୁଗାଁ

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ
  • ନଳବଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ
  • ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ

କଣ ରହିଛି ନିୟମ:

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (Ecotourism Portal of Govt. of Odisha)
  • ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୪୫ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ
  • ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ
  • ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ରଖାଯାଇଛି

ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:

  • ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୯:୦୦
  • ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୯:୩୦
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ: ସକାଳ ୧୦:୦୦

ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତ (ଶନିବାର ଓ ରବିବାର))

ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି:

ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି:- ମଙ୍ଗଳାଜୋଡି ୱାଚ ଟାୱାର

ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(ସମସ୍ତ ତାରିଖ)

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (@PCCFWL_Odisha)

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ମଙ୍ଗଳାଜୋଡିରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ
  • ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍
  • ଚା
  • ପାନୀୟ ଜଳ
  • ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଳଖିଆ

ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:

  • ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୬: ୩୦
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୬: ୪୫
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୭:୦୦ (କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ)

କଣ ରହିଛି ନିୟମ:

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (@PCCFWL_Odisha)

ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ (ପ୍ରତିଦିନ) ସର୍ବାଧିକ 32 ଜଣ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ (ପ୍ରତିଦିନ) 48 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ।

ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ

ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ରଖାଯାଇଛି

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (Ecotourism Portal of Govt. of Odisha)

ସାତପଡ଼ା-ରାଜହଂସ:
ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ:- ସିଡିଏ, ସାତପଡ଼ା

ଯାତ୍ରା ତାରିଖ:
୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
(ସମସ୍ତ ତାରିଖ)

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (@PCCFWL_Odisha)

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

  • ଡଙ୍ଗା ଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ
  • ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍
  • ରାଜହଂସ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ
  • ଚା
  • ପାନୀୟ ଜଳ
  • ସାତପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ

ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ:

  • ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୯:୦୦
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୯:୩୦
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଲଟ୍ ସମୟ- : ସକାଳ ୧୦:୦୦ (କେବଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ)

କଣ ରହିଛି ନିୟମ:

Odisha Bihanga Utsav 2026
ଓଡିଶା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ (@PCCFWL_Odisha)

ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ (ପ୍ରତିଦିନ) ସର୍ବାଧିକ 30 ଜଣ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ (ପ୍ରତିଦିନ) 45 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ

ଏହା କେବଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ

ତେବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାବଦକୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

