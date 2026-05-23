ବିଏଡ- ବିଏଚଏଡ- ଏମଏଡ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୭ରୁ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ୩୧ରୁ ପରୀକ୍ଷା
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 23, 2026 at 10:54 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 11:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଏଡ଼, ବି.ଏଚ.ଏଡ଼ (ହିନ୍ଦୀ), ଏମ.ଏଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମେ’ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ । ୩୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ (ଏସଏସବି) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସୂଚୀ । ଜୁନ୍ ୪ରେ ଆସିବ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଆନ୍ସର କି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଏଡ, ବି.ଏଚ.ଏଡ ଓ ଏମ.ଏଡ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସଏସବି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ’ ୩୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ ବି.ଏଚ.ଏଡ ଓ ଏମ.ଏଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ଆସନ୍ତା ମେ' ୩୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ ବି.ଏଚ.ଏଡ (ହିନ୍ଦୀ) ଓ ଏମ.ଏଡ଼ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) May 23, 2026
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ’ ୩୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ୧୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ୧୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି.ଏଚ.ଏଡ଼ (ହିନ୍ଦୀ) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରୁ ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ.ଏଡ଼ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ’ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ ଟାରୁ ଏସଏସବି ୱେବସାଇଟରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ଆନ୍ସର କି’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ସର କି’ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ । ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଏସଏସବି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 31ଟି ବିଏଡ଼-ବି.ଏଚ.ଏଡ଼- ଏମ.ଏଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ସେଥିରେ ମୋଟ ଆକାରରେ 2800 ସିଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି । ତେବେ ପାଖାପାଖି 113540 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି 76444 ଜଣ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 37089 ଜଣ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର 7 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏଡରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ 109873 ଜଣ । ବି.ଏଚ.ଏଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 1879 ଜଣ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଏମ.ଏଡରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 1877 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର