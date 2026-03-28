ଓଡ଼ିଶା ବାର ନିର୍ବାଚନ, ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ଓକିଲ
ରାଜ୍ୟରେ ୧୫୫ଟି ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : March 28, 2026 at 1:17 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବାର ନିର୍ବାଚନ । ସମୁଦାୟ ୧୫୫ଟି ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳ ୭.୩୦ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଚୁଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି କରି ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଏକ କପି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି । ପାଖାପାଖି 5 ହଜାର ଜଣ ଭୋଟ ଦେବେ । 4ଟା ପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରାତି 9ରୁ10 ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସି-ସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଝିଅକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେବା ଆଣିବା କରିବେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବାପା, ମିଳିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
