ଓଡ଼ିଶା ବାର ନିର୍ବାଚନ, ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ଓକିଲ

ରାଜ୍ୟରେ ୧୫୫ଟି ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

ବାର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 1:17 PM IST

କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବାର ନିର୍ବାଚନ । ସମୁଦାୟ ୧୫୫ଟି ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସକାଳ ୭.୩୦ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଚୁଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି କରି ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଏକ କପି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ: ସକାଳୁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଯାବତ ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମତଦାନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ସେହିପରି ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ୱାନ ବାର ୱାନ ଭୋଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
ମୋଟ ୨୬ ଜଣ ପାର୍ଥି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ବାର ନିର୍ବାଚନ ଜାରି ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଦାସ । ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଜଟଣୀ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏନରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ବାର କାଉନ୍ସିଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦିନେଶ ରାୟ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍‌ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି । ପାଖାପାଖି 5 ହଜାର ଜଣ ଭୋଟ ଦେବେ । 4ଟା ପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରାତି 9ରୁ10 ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

