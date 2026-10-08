ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଟହଟା, କହିଲେ ଗାଡି ଗଡୁନି, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 8, 2026 at 5:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ କାରଣରୁ ଅଟକିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅଚଳ ହେଲା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା । ଆଜି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର 4 ଦଫ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ଗାଡି ଅଟକାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ କର୍ମୀ ।
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଜନଜୀବନ କି ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି । ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ମେଡକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍ । ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ । ତେବେ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଜନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟକି ରହିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍ । ଗତକାଲି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଦିନ କାଟିଥିଲେ । ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଟୁର୍ ଯୋଜନା ଥିଲା । ହେଲେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଐତିହ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଓ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯୋଜନା । କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲିବା ଓ ଦେଖିବାର ଆଶା ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ।
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲୁ । ଗତକାଲି ପୁରୀ ବୁଲିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବୁଲି ଦେଖିବାର ଥିଲା । ହେଲେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚକ ଅଖ ଜାମ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଡି ଗଡୁନି, ସେହି କାରଣରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ଆମେ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ କଥା ଜାଣି ନଥିଲୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାଣିଲୁ । ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ପୁରୀରେ ହିଁ ଆଜି ଦିନଟା କାଟିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ: ଟାୟାର ଜଳିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର