ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ: ଟାୟାର ଜଳିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ, ସମାର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି, ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 8, 2026 at 2:17 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା/ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଫୁଲବାଣୀ/ଗଜପତି: ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପିକେଟିଂ, ଟାୟାର ଜାଳିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଳି ଘଟଣାରେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯେପରି ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ।
ରାୟଗଡ଼ାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ:
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୧ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସେବା ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ , ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି,ସିପିଆଇ (ଏମ୍- ଏଲ୍) ନିଉ ଡେମୋକ୍ରାସୀ ଓ ସିପିଆଇ (ଏମ୍- ଏଲ୍) ରେଡଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ସମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ସହରର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲିଫୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ସମେତ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଏକ ପଟୁଆର ବାହାରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ଫୁଲବାଣୀ ଅଚଳ: ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଫୁଲବାଣୀରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ ସକାଳୁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାଡ଼ିକୁନ୍ଦା ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଓ ଏଫ୍ସିଆଇ ଛକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ସହରର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବନ୍ଦ ପାଳନରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି ସଭାପତି ଘନ ଶବର, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଧାକାନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗଜପତିରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ:
ଆଜି ଓଡିଶା ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଦ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
- ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
- ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ
- SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରିବା
- ବିକାଶ ନାଁରେ ସବୁ ଖଣିକୁ ବଡ଼ ବଡ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା,
- ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଖଣି ଖଣିଜ ଆଇନ (MMDR Act-2026) କୁ ବାତିଲ କରିବା
ଇଟିଭି ଭାରତ ରାୟଗଡ଼ା/ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଫୁଲବାଣୀ