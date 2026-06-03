ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡିଶା; ରାଜ୍ୟ ହାତେଇଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍

ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

PM SURYA GHAR EXCELLENCE AWARD
ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାକୁ ସଫଳତା (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Surya Ghar Excellence Awards ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲା ଓଡ଼ିଶା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସୌର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେ ମାସରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ 'Month of Solar' ଅଭିଯାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଅଭିଯାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'PM Surya Ghar Excellence Awards' ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟକୁ ସୌର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଏକ ସବୁଜ ଓଡିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୌର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛି । ମେ' ୨୦୨୬ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ 'Month of Solar' ଅଭିଯାନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ 'PM Surya Ghar Excellence Awards' ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବେଦନ, ସର୍ବାଧିକ ସୌର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ DISCOM ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, 'Maximum Vendor Registrations' ବର୍ଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।

ଏହି ସଫଳତା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଫଳ । ଏହି ଅଭିଯାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ।"

ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଭି ସିଂହଦେଓ ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ସବୁଜ ଓଡିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।


ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଇଛି ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବିଜୁଳି । ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୋଲାର ରୁଫଟପ୍ ଯୋଜନା; ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡିଶା
MAXIMUM VENDOR REGISTRATIONS
SOLAR ENERGY EXPANSION
MONTH OF SOLAR CAMPAIGN
PM SURYA GHAR EXCELLENCE AWARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.