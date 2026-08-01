ETV Bharat / state

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା

ABPMJAY-GJAY କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଓ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

AYUSHMAN BHARAT ODISHA
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା-ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (ABPMJAY-GJAY) କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଓ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ସମାଜ (SHAS) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୭୭୯ଟି ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

AYUSHMAN BHARAT ODISHA
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)

SHASର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବୃନ୍ଧା ଡି. ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ABPMJAY-GJAY ଏବଂ AVVY କାର୍ଡଧାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ବିନା ନଗଦ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ. ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବହେଳା, ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଚେତାବନୀ କରାଇଛନ୍ତି ।

AYUSHMAN BHARAT ODISHA
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)

ରୋଗୀ ପଞ୍ଜିକରଣ, ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଧିକରଣ (Pre-authorization), ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଭର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଠିକ ଭାବେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁରୋଧକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

AYUSHMAN BHARAT ODISHA
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ରାହାତ (PM-RAHAT) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ନଗଦମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

AYUSHMAN BHARAT ODISHA
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଆକ୍ସନ (ETV Bharat Odisha)

ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ (ABDM) ସହ ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି, ରେକର୍ଡ ରଖିବାର ବୋଝ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଆସିବ ବୋଲି SHAS ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି, ଅଚାନକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ABPMJAY GJAY ODISHA
AYUSHMAN BHARAT CARDHOLDERS
AYUSHMAN BHARAT LATEST NEWS
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ
AYUSHMAN BHARAT ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.