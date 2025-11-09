ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଲିକାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
ଏସବୁ କଲେଜକୁ ୟୁଜିସି ନୋଟିସ୍ । ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ବି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ ।
UGC Autonomous Colleges Function ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) କଲେଜର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ହେଲେ ଏବେ ବି ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି । ଏନେଇ ୟୁଜିସି (University Grants Commission) ବାରମ୍ବାର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ନୋଟିସ କରିଛି ।
ଏସବୁ କଲେଜର ନାହିଁ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା:
ୟୁଜିସି ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି କଲେଜ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଏସକେସିଜି କଲେଜ, ଜୟପୁର ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ, କଟକର ଶୈଳବାଳା କଲେଜ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଡିଏଭି କଲେଜ, ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କଲେଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସଭିଏମ କଲେଜ, ରାଜ୍ୟର ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା ବୈଧ ମାନ୍ୟତାରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ୟୁଜିସି ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୫୮ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ୱେବ୍ସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟରେ ୫୩ଟି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି । ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିଛି ।
ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ:
ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ହରାଇଥିଲେ ବି ମୂଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜିସି (କନଫର୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଟୋନୋମସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପନ୍ କଲେଜ ଏବଂ ମେଜର୍ସ ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ଇନ୍ ଅଟୋନୋମସ କଲେଜ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୩ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଉକ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନଥିଲେ ବି ନିଜସ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପୁନଃ ମାନ୍ୟତା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଜିସିର ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସରିଛି । ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ହୋଇଛି । ଯାହା ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବି ଦାଖଲ ସରିଛି । ହେଲେ ୟୁଜିସି ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ କିଛି କଲେଜ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜିସି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ତିନିମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବୟଂ ଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୟୁଜିସିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ନୂଆ ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୩ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସର୍ବନିମ୍ନ 'A' ଗ୍ରେଡ୍ ସହ NAAC ଦ୍ବାରା ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସର୍ଭରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ । କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ଯିବାର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କଲେଜ ଓ ୟୁଜିସି ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ନ ହୋଇ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନ ହେଲେ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଥିବା ସ୍ନାତ୍ତକ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ୟୁଜିସି ସୂଚନା ଆନୁସାରେ, କିଛି କଲେଜର ୨୦୧୮ରୁ ମାନ୍ୟତା ନ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିର ୨୦୨୨ରୁ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଗେଇବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କାରଣ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସରକାର ଉକ୍ତ କଲେଜର ଷ୍ଟାଟସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏହି କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବେଆଇନ ।
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହ କଲେଜର ଅଫିସିଆଲ କାମ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । କେବଳ କଲେଜର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ସ୍ୱୀକୃତି ବି ନାହିଁ । କାରଣ ସେଗୁଡିକର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବା କଥା, ତାହା ନଥିଲା । ଏହି ସବୁ ମାନ୍ୟତା ଯେପରି ପୁଣି ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମୟସୀମା ଦେଉଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜକୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉ । କିଛି କଲେଜ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
