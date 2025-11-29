ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ନେଇ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁହିଁ, ନବୀନ କହିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି

ETV Bharat / state

ଶୁକ୍ରବାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଗୃହରେ 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ୧୭,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୟାନବାଜି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳ ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି । ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂତନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏହା ଆମକୁ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସୁଧ ବୋଝ ବଢ଼ୁଛି । ବଜେଟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ । ମନେ ହେଉଛି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ।"



ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ପରେ ଗତକାଲି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା, ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ୧୮% ଅନୁଦାନ ଆସିଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗଣ୍ୟ । ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ କୌଣସି ପ୍ଲାଗସିପ ଯୋଜନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତୃଣମୂଳରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ପୁର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ସରକାର ସୁନେଲି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଭିନ୍ନ ।"



କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବଜେଟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଦେଖାଉଛି । ସଫଳତା ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ପାରନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଜେଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆଗ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସରକାର । ମୋହନ ସରକାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀ କଳ ଓ ଅଫିସ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ କୁଜି ନେତାଙ୍କ କବଳରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡୁଥିବାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ସେ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଆସିବ, ହେଲେ ଆସିଲା ନାହିଁ ।"


ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ପ୍ରଗତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସରକାର ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଡ଼ ବଜେଟ ଆଣିଲେ । ଏବେ ୧୭,୪୦୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ହୋଇଛି । ବଜେଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗଉଛି । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଆସି ତର୍କ କରନ୍ତୁ । ସରକାର ବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ବଜେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ କମିନାହିଁ ।"

ODISHA SUPPLEMENTARY BUDGET
SUPPLEMENTARY BUDGET IN ASSEMBLY
ODISHA ASSEMBLY WINTER SESSION
CM MOHAN CHARAN MAJHI
SUPPLEMENTARY BUDGET POLITICS

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

