ଜଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଳକର; ୨୧୫ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ୫୯୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା । ବିଧାନସଭାରେ ପୋଲ ଖୋଲିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 26, 2026 at 11:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବଢ଼ୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳକର ଦେବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା । ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ । ୨୧୫ଟି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜଳକର ବାବଦରେ ୫୯୮ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି । ତାଲିକାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ତେବେ କେବେ ଆଦାୟ ହେବ ଏହି ବକେୟା ଅର୍ଥ ?
ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଳକର ଆଦାୟରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବକେୟା । ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବକେୟାର ପେଡି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରଖିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୧୫ଟି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ମୋଟ ୫୯୮୧୨.୨୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫୯୮ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଳକର ବକେୟା ରହିଛି।
ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ବିଆଇଏଲଟି ସେୱା ୟୁନିଟ୍, ଜୟପୁର । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ୨୦୯୬ କୋଟି ନୁହେଁ, ୨୦୯୬୩.୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦୯ କୋଟି ୬୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଲ୍ଲାରପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ୨୦୦ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର ମିଲ୍ ଉପରେ ୯୫ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ, ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍ ଉପରେ ୬୮ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆରତି ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଉପରେ ୪୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି । କେବଳ ପେପର ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବକେୟା ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ୫୯୮୧.୨୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସରକାର ତତ୍ପର, ହେଲେ ବକେୟା ଜଳକର ଆଦାୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ? କେତେ ଦିନ ଧରି ରହିଛି ଏହି ବକେୟା ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ । କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ଜଳକର ବାକି ରଖିବେ,୫୯୮ କୋଟିର ଏହି ବକେୟା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସରକାର କେବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର