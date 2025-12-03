ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି 85 ହଜାର 446 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ- MSME ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା; କର୍ମଚାରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି।
December 3, 2025
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି 11ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ । DGCI &S ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ । 85 ହଜାର 446 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି । ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଧାତୁବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଖଣିଜ, କୃଷି, ସାମୁଦ୍ରିକ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ଓ ଅନନ୍ୟା ଜିନିଷ ହୋଇଛି ରପ୍ତାନି । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଫ୍ଟୱେର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକସ ଜିନିଷ 6 ହଜାର 937 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷର ହୋଇଛି ରପ୍ତାନି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏସଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ସାବଧାନ ! ମାପ ଓଜନରେ ଖାଉଟିକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ :-
ମାପ ଓଜନରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ । ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି 153 ମାମଲା । ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ 3ଲକ୍ଷ 12ହଜାର 326 ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ହଜାର 756 ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ କେବଳ ମାପ ଓ ଓଜନରେ 153ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାକି 10ହଜାର 603 ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଛି । ମୋଟ 3 କୋଟି 11 ଲକ୍ଷ 750 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ଭିତରୁ ମାପ ଓ ଓଜନ ଠକେଇ ବାବଦ ଫାଇନ 23 ଲକ୍ଷ 51 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ 92 ହଜାର 832 ଜଣ ଗୋ ଚାଷୀ :-
ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ 92 ହଜାର 832 ଜଣ ଗୋ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 2 କୋଟି 70 ହଜାର 75 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି । 20ତମ ପ୍ରାଣୀଧନ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 36 କୋଟି 42 ଲକ୍ଷ 797 ଗାଈ । ଗୋପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 50 ହଜାର ଟଙ୍କା। ସର୍ବାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଲକ୍ଷ 31 ହଜାର 294 ଗୋ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
77 ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ଓ 30ଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ :-
ସାର କଳାବଜାରୀ ଓ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ହୋଇଛି କଡା ଆକ୍ସନ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା 7 ହଜାର 1ଟି ସାର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ । 2 ହଜାର 11 ଜଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନକାରି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ । 35 ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ସହ 12ଟି ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । 5 ଜଣ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ 77 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ଓ 30 ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ।
ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା; କର୍ମଚାରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି
ଦୂର ହେବ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା । ବିଧାନସଭାରର ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନୁଦାନ ଓ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି । ଛଅ ମାସରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣ - ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବୀ ସମୂହର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ କମିଟି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
