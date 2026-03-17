ବିଧାନସଭାରେ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାତି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, 12ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ

ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ । ପୋଡ଼ିୟମ ତଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 10:51 AM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଏସସିବି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାତି । ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ । ପୋଡ଼ିୟମ ତଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପୋଡ଼ିୟମ ନିକଟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି । ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।

କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ।

