ବିଧାନସଭାରେ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାତି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, 12ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ । ପୋଡ଼ିୟମ ତଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାରାବାଜି ।
Published : March 17, 2026 at 10:51 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଏସସିବି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାତି । ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ । ପୋଡ଼ିୟମ ତଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପୋଡ଼ିୟମ ନିକଟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି । ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର